Вечный огонь впервые с 2014 года зажгли на вершине мемориала Саур-Могила в Донецкой Народной Республике, передает РИА Новости.
На церемонии зажжения присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Кириенко, замминистра обороны Тимур Иванов, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Частицу огня, которая зажгла символ Победы на Саур-Могиле, привезли с Вечного огня у Московского Кремля.
Мемориал на кургане Саур-Могила торжественно открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР недалеко от российской границы. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков.
В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. В частности, обрушились чугунная фигура советского солдата-победителя высотой девять метров и стоявший за его спиной 36-метровый обелиск из железобетона с облицовкой из гранита.
В этом году российские военные строители начали восстанавливать мемориальный комплекс Саур-Могила.
Решение о восстановлении мемориала Саур Могила было принято президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Самое главное, что все получилось, и мы успели. Потому что решение о восстановлении мемориального комплекса Саур Могила принимал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это решение принималось в конце мая, и в общем это был такой вызов. Потому что за три месяца непросто воссоздать… Я помню, что в советские годы этот мемориал строился очередями, такими этапами. Это заняло несколько лет. Здесь за три месяца его восстановили полностью", — сказал Кириенко.