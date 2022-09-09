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Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы

Еврокомиссия рекомендовала не выдавать россиянам многократные визы

Еврокомиссия обнародовала документ, в котором содержится рекомендация странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные шенгенские визы с длительным сроком действия.

Это значит, что при запросе визы граждане РФ теперь будут получать разрешение на поездку только в строго оговоренные сроки, которые подтверждаются билетами и бронью отеля.

Кроме этого, Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС отказывать гражданам РФ в визе или аннулировать их действующие визы, если есть подозрение на исходящую "угрозу безопасности".

mk.ru
  • Вчера, 21:32
  • DTV
  • Просмотров: 34
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