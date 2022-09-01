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Игорь Гросу о возобновлении полетов Air Moldova в Москву: «Ложь, запущенная для создания напряженности»

Игорь Гросу о возобновлении полетов Air Moldova в Москву: «Ложь, запущенная для создания напряженности»

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу квалифицирует заявление Air Moldova о возобновлении полетов в РФ как ложь, направленную на создание напряженности в Республике Молдова.

"Эта ложь и эти домыслы являются частью арсенала тех, кто говорит, что хочет вернуться домой (речь идет о беглых депутатах). Данная ложь, запущенная в публичное пространство, как и многие другие, нужна для создания напряженности. Это, опять же, является инструментом манипуляции и дезинформации. Речь идет о преднамеренной новости, не имеющей основы, которая была выброшена в публичное пространство для создания проблем, запущенных теми, кто хочет дестабилизировать Республику Молдова", - сказал Игорь Гросу в программе "Punctul pe AZi", передает deschide.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Напомним, авиакомпания Air Moldova сообщила о том, что возобновит выполнение рейсов в Москву с 1 октября после их приостановки в феврале 2022 года.

После объявления Air Moldova Орган гражданской авиации сообщил, что должен сначала изучить такую возможность с точки зрения обеспечения безопасности и защиты потребителей. В ведомстве пообещали в ближайшее время сообщить подробности.
  • Вчера, 21:40
  • DTV
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