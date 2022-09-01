Расскажем Вам про самые необычные мысли, которые приходят в голову ученым. Хотя, кто знает, может, это не так уж и странно звучит? Идея: накормить ряской всю планету, так ученые хотят бороться с продовольственным кризисом. Пока ряску в основном едят утки и гомеопаты.
Изменение климата угрожает поставкам продовольствия в мире. Ученые уже выяснили, как будет меняться рацион людей вместе с климатическим кризисом. Ожидается, что риск перебоев с поставками еды будет расти по мере повышения температуры на планете (там говорилось, например, в знаменитом докладе ООН, написанном в соавторстве с профессором экологии Памелой МакЭлви), пишет rtraveler.ru.
Исследователи задались вопросом, как накормить всех людей, если население Земли достигнет 9,7 миллиардов в 2050 году, как прогнозируют демографы? По мнению ученых, одним из ключевых решений проблемы может стать использование ряски в нашем рационе. Исследование ее полезных свойств недавно провел Эрик Лэм, профессор факультета биологии растений в университете штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса.
Это самое быстрорастущее растение в мире, которое содержит больше белка, чем соя, и является традиционным источником пищи для людей, живущих в некоторых частях Юго-Восточной Азии.
Подсемейство Рясковые (Lemnoideae) насчитывает 37 видов по всему миру. Эти крошечные водяные растения легко собирать, и они могут расти на сточных водах. В некоторых видах ряски очень высокий уровень белка – до 30-40% (в пересчете на сухое вещество). Таким образом, ряска более питательна, чем салат, в котором хорошее содержание клетчатки и витаминов, но не так много белка.
Как следует из названия (duckweed), ряску едят утки, а также другие водоплавающие птицы и животные. Растения ведут себя во многом как сорняки: они быстро размножаются, особенно в воде, богатой питательными веществами, такими как азот и фосфат.
Профессор биологии Эрик Лэм, участвовавший в исследовании, расхвалил вкусовые качества ряски:
«В целом она довольно мягкая на вкус, хотя некоторые виды с более высокими антоцианами могут иметь горьковатое послевкусие. Все сотрудники моей лаборатории, а также ее посетители, пробовали ряску. Например, вы можете смешать ее с творогом на крекере или приправить ей лапшу рамен, чтобы обогатить еду белком. Я ел ее с гамбургерами и сэндвичами. Люди в Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде и Лаосе, собирают урожай этих растений и знают, как готовить дикую ряску. Мы начали собирать рецепты ряски из разных источников по всему миру», – сказал Лэм.
Увеличение населения планеты на 30% потребует увеличить производимые объемы продовольствия на 60%. Исследователи считают, что недостающие объемы пищи можно восполнить с помощью ряски. Они предлагают в скорейшем времени начать развивать сельскохозяйственное производство растения, в том числе в городских условиях. Местное производство продуктов может минимизировать транспортные расходы и парниковые газы, связанные с производством, доставкой и хранением продуктов питания. К тому же систему для выращивания ряски любой может поставить у себя дома – она довольно мобильная и не занимает много места, а храниться ряска может несколько месяцев, не теряя своих полезных свойств.