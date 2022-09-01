Странам ЕС есть смысл проверить, не представляют ли россияне, уже имеющие шенгенскую визу, угрозу для безопасности. Об этом говорится в опубликованных в пятницу рекомендациях Еврокомиссии.
"Странам ЕС следует тщательно проверить визы, которые уже выданы гражданам России. Делать это нужно, применяя те же принципы, что и при оценке новых запросов на визу", - отмечается в документе.
Среди прочего, Еврокомиссия советует "более внимательное изучения данных того или иного гражданина РФ, основываясь на ситуации, в которой он оказался в нынешнем геополитическом контексте. Это может привести к тому, что обладателя визы сочтут потенциальной угрозой". В подобных случаях, по мнению авторов документа, уже выданную визу следует аннулировать. При этом страна, выдавшая эту визу, должна проинформировать человека о своем решении, передает interfax.ru.
Подобные решения, как правило, должна принимать именно страна, выдавшая визу. Однако в ряде случаев это может сделать и другая страна, входящая в Шенгенскую зону.
"Люди, виза которых аннулируется, имеют право оспорить это решение", - подчеркивается в документе.
При этом в нем указывается, что наличие шенгенской визы – не гарантия того, что ее российский обладатель попадет по ней в страну Шенгенской зоны.
"Наличие действующей визы не дает автоматическое право на въезд в Шенгенскую зону", - подчеркивается в пояснениях Еврокомиссии. Так, страны, подписавшие Шенгенское соглашение, имеют возможность на границе проверить, по-прежнему ли соответствует обладатель визы критериям для допуска в шенгенское пространство.
Кроме того, согласно рекомендации, странам-членам ЕС следует увеличить срок рассмотрения заявок от россиян на получение визы до 45 дней.
"Еврокомиссия считает, что страны-члены ЕС должны в полной мере воспользоваться возможностью продления периода, отведенного на принятие решения по заявке на получение визы, до 45 дней", - указано в тексте документа.
Отмечается, что такой подход следует применять в отношении заявителей определенных категорий, в частности, "тех, у кого нет важной причины для поездки, особенно тех, кто подает на визу с целью туризма, или тех, чья поездка не является срочной".
При этом, заявки тех, у кого есть "важная причина", и тех, кто может "обосновать чрезвычайный случай" для поездки, могут рассматриваться в течение более короткого срока.
В документе также сообщается, что в случае наличия "обоснованных сомнений" относительно подлинности предоставляемых заявителем документов для получения визы, в том числе касающихся цели поездки, заявка должна быть отклонена. А отказ должен быть зафиксирован в специальной системе, чтобы его видели в течение "продолжительного" времени консульства других стран Евросоюза.
Согласно рекомендации ЕК, страны ЕС должны руководствоваться "очень строгим подходом" в отношении российских туристов, поскольку "труднее оценить обоснованность поездки по сравнению с другими целями (командировка, посещение родственников или поездка в медицинских целях)".
Ранее в пятницу вступило в силу решение ЕС приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, однако действовать оно начнет с 12 сентября, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов после его окончательного утверждения уведомить о нем другого участника соглашения - Россию.
В Совете ЕС пояснили, что приостановка соглашения приведет к повышению визового сбора с 35 евро до 80 евро для граждан РФ, необходимости предоставления для оформления визы дополнительных документов, к увеличению сроков оформления визы, а также соблюдению более строгих правил выдачи многократных виз.
В Брюсселе ранее сообщали, что для получения многократных виз потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме".
Еврокомиссия дала указание странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для сообщества, увеличить сроки их выдачи до максимально возможных 45 дней и минимизировать выдачу многократных виз.
Об этом говорится в распространенном в пятницу ЕК документе с разъяснениями о порядке выдачи виз гражданам РФ после приостановки Евросоюзом с 12 сентября соглашения об упрощении визового режима с Россией. ЕК подчеркнула, что выдача туристических виз должна стать последним приоритетом работы консульств.
Вместе с тем режим наибольшего благоприятствования должен распространяться на «членов семей граждан ЕС, журналистов, представителей гражданского общества РФ и диссидентов».
«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», — приводится в документе заявление заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса.
«Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Консульства имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», — указали в ЕК.
ЕК также разработала специальную процедуру для затягивания процесса выдачи виз.
«Страна ЕС имеет право проконсультироваться с любым другим государством относительно угрозы безопасности, которую может представлять для Евросоюза претендент на получение визы. В этом случае вторая страна ЕС имеет право блокировать выдачу визы», — говорится в документе.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что посещение Евросоюза «должно быть привилегией, а не правом». Совет ЕС в пятницу утвердил предложение ЕК приостановить с 12 сентября действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.