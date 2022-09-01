Dnestr.TV

 
0

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС пересмотреть уже выданные россиянам визы

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС пересмотреть уже выданные россиянам визы

Странам ЕС есть смысл проверить, не представляют ли россияне, уже имеющие шенгенскую визу, угрозу для безопасности. Об этом говорится в опубликованных в пятницу рекомендациях Еврокомиссии.

"Странам ЕС следует тщательно проверить визы, которые уже выданы гражданам России. Делать это нужно, применяя те же принципы, что и при оценке новых запросов на визу", - отмечается в документе.

Среди прочего, Еврокомиссия советует "более внимательное изучения данных того или иного гражданина РФ, основываясь на ситуации, в которой он оказался в нынешнем геополитическом контексте. Это может привести к тому, что обладателя визы сочтут потенциальной угрозой". В подобных случаях, по мнению авторов документа, уже выданную визу следует аннулировать. При этом страна, выдавшая эту визу, должна проинформировать человека о своем решении, передает interfax.ru.

Подобные решения, как правило, должна принимать именно страна, выдавшая визу. Однако в ряде случаев это может сделать и другая страна, входящая в Шенгенскую зону.

"Люди, виза которых аннулируется, имеют право оспорить это решение", - подчеркивается в документе.

При этом в нем указывается, что наличие шенгенской визы – не гарантия того, что ее российский обладатель попадет по ней в страну Шенгенской зоны.

"Наличие действующей визы не дает автоматическое право на въезд в Шенгенскую зону", - подчеркивается в пояснениях Еврокомиссии. Так, страны, подписавшие Шенгенское соглашение, имеют возможность на границе проверить, по-прежнему ли соответствует обладатель визы критериям для допуска в шенгенское пространство.

Кроме того, согласно рекомендации, странам-членам ЕС следует увеличить срок рассмотрения заявок от россиян на получение визы до 45 дней.

"Еврокомиссия считает, что страны-члены ЕС должны в полной мере воспользоваться возможностью продления периода, отведенного на принятие решения по заявке на получение визы, до 45 дней", - указано в тексте документа.

Отмечается, что такой подход следует применять в отношении заявителей определенных категорий, в частности, "тех, у кого нет важной причины для поездки, особенно тех, кто подает на визу с целью туризма, или тех, чья поездка не является срочной".

При этом, заявки тех, у кого есть "важная причина", и тех, кто может "обосновать чрезвычайный случай" для поездки, могут рассматриваться в течение более короткого срока.

В документе также сообщается, что в случае наличия "обоснованных сомнений" относительно подлинности предоставляемых заявителем документов для получения визы, в том числе касающихся цели поездки, заявка должна быть отклонена. А отказ должен быть зафиксирован в специальной системе, чтобы его видели в течение "продолжительного" времени консульства других стран Евросоюза.

Согласно рекомендации ЕК, страны ЕС должны руководствоваться "очень строгим подходом" в отношении российских туристов, поскольку "труднее оценить обоснованность поездки по сравнению с другими целями (командировка, посещение родственников или поездка в медицинских целях)".

Ранее в пятницу вступило в силу решение ЕС приостановить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, однако действовать оно начнет с 12 сентября, поскольку ЕС обязан в течение 48 часов после его окончательного утверждения уведомить о нем другого участника соглашения - Россию.

В Совете ЕС пояснили, что приостановка соглашения приведет к повышению визового сбора с 35 евро до 80 евро для граждан РФ, необходимости предоставления для оформления визы дополнительных документов, к увеличению сроков оформления визы, а также соблюдению более строгих правил выдачи многократных виз.

В Брюсселе ранее сообщали, что для получения многократных виз потребуется "более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу, они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощенном визовом режиме".

Еврокомиссия дала указание странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для сообщества, увеличить сроки их выдачи до максимально возможных 45 дней и минимизировать выдачу многократных виз.

Об этом говорится в распространенном в пятницу ЕК документе с разъяснениями о порядке выдачи виз гражданам РФ после приостановки Евросоюзом с 12 сентября соглашения об упрощении визового режима с Россией. ЕК подчеркнула, что выдача туристических виз должна стать последним приоритетом работы консульств.

Вместе с тем режим наибольшего благоприятствования должен распространяться на «членов семей граждан ЕС, журналистов, представителей гражданского общества РФ и диссидентов».

«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», — приводится в документе заявление заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса.

«Консульства должны в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам, определяя порядок приема документов. Консульства могут принимать решение о выдаче визы в течение 45 дней. Консульства имеют право запрашивать дополнительные документы, помимо тех, которые включены в стандартный список, чтобы обеспечить дополнительный уровень проверки соискателей», — указали в ЕК.

ЕК также разработала специальную процедуру для затягивания процесса выдачи виз.

«Страна ЕС имеет право проконсультироваться с любым другим государством относительно угрозы безопасности, которую может представлять для Евросоюза претендент на получение визы. В этом случае вторая страна ЕС имеет право блокировать выдачу визы», — говорится в документе.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что посещение Евросоюза «должно быть привилегией, а не правом». Совет ЕС в пятницу утвердил предложение ЕК приостановить с 12 сентября действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.

  • Сегодня, 09:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна