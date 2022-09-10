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Вирус SARS-CoV-2 может до конца года найти нового "хозяина" в природе

Вирус SARS-CoV-2 может до конца года найти нового "хозяина" в природе

Вирус SARS-CoV-2 до конца года может найти новую мишень и вернуться в животный мир. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он предположил, что “омикрон” станет последним штаммом в рамках пандемии, который будет циркулировать среди людей. По словам Жемчугова, массовый, быстрый “засев” планеты омикроном при снижении смертности как раз и свидетельствует о скором возврате вируса в фауну, пишет mk.ru.

Иммунолог предположил, что уже к концу года может прояснится, в среде каких- именно животных вирус далее будет распространяться в качестве новой природно-очаговой инфекции. При этом Жемчугов подчеркнул, что он может вернуться к людям при снижении коллективного иммунитета в мире.

Существуют и другие риски. Врач сказал, что нет гарантий, что не возникнет следующая мутация SARS-CoV-2, которая сможет обойти коллективный иммунитет.
  • Сегодня, 09:20
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