По состоянию на 9 сентября 2022 года на полях республики убрано 32% посевной площади подсолнечника, средняя урожайность составляет 16,3 ц/га.
Как сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, в овощеводческих хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофеля собрано 2,2 тыс. тонн с посадочной площади 33%. Средняя урожайность составила 214,8 ц/га.
Валовый сбор овощных культур составил 17,5 тыс. тонн.
Собрано 3 тыс. тонн зеленого горошка, 8,8 тыс. тонн сахарной кукурузы, 2,6 тыс. тонн лука на репку, 1 тыс. тонн моркови, 401 тонна свеклы, 332 тонны капусты и др.
Бахчи убрано 85 % посевной площади, собрано 1,8 тыс. тонн бахчевых культур.
Плодовых косточковых культур убрано более 82% площади, собрано 4,4 тыс. тонн, в том числе: сливы 1,8 тыс. тонн, персика 787 тонн.
Семечковых культур собрано 92 тонны, в том числе 87 тонн яблок.
Винограда собрано 7,7 тыс. тонн, убрано 34% уборочной площади.
Продолжается подготовка почвы под урожай 2023 года. Под озимые культуры подготовлена почва на площади 27 тыс. га. Сев озимого рапса произведен на площади 16,6 тыс. га.
Оперативная информация о ходе осенне-полевых работ предоставлена территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.