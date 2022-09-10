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В Чехии заявили о возможном выходе Венгрии из Евросоюза

В Чехии заявили о возможном выходе Венгрии из Евросоюза

Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек. Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — заявил Бек.

На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза, передает eadaily.com.

По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.


  • Сегодня, 09:30
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