Управление гражданской авиации Республики Молдова в целях обеспечения авиационной безопасности издало Оперативную директиву №. 06 – 09.10.2022 г. Согласно ей, запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами.
Орган гражданской авиации (ОГА) запретил осуществлять полеты из Кишинева в Москву. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Управление гражданской авиации Молдовы в целях обеспечения авиационной безопасности, с учетом SSC/AIR-01/05-2022/RUS (Signifiant Safety Concern), изданным Международной организацией гражданской авиации, а также решения Европейского агентства авиационной безопасности о приостановлении действия всех сертификатов и разрешений, выданных авиационным агентам Российской Федерации, 10 сентября 2022 года издало Оперативную директиву N 06 - 10/09/2022, запрещающую воздушные перевозки в воздушном пространстве Российской Федерации национальными авиаперевозчиками", - написал Спыну.
Росавиация: Air Moldova имеет все разрешения для полетов в Москву
Авиакомпания Air Moldova имеет все разрешении Росавиации на начало выполнения полетов в Москву и из Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации, передает noi.md.
"На сегодня авиакомпания Air Moldova имеет все разрешения Росавиации на начало выполнения полетов в/из Москву. Начало полетов молдавской авиакомпании в Россию создаст дополнительные возможности для жителей двух стран и будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.
Air Moldova приостановила рейсы в Москву в феврале этого года. 9 сентября Air Moldova сообщила о возобновлении с 1 октября прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом, которое было прервано в феврале текущего года.
Следует отметить, что вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что Air Moldova, объявившая 9 сентября о возобновлении прямых рейсов в Москву с 1 октября, сделала безответственное заявление, что эти полеты рискованны и неясно, как можно совершить прямой рейс в Москву, не минуя воздушное пространство Украины, которое сейчас закрыто, и летящий в Москву самолет Air Moldova может не пропустить Румыния или другая страна ЕС, которая запретила эти полеты в России. Гросу прокомментировал решение Air Moldova возобновить рейсы Кишинев-Москва
Председатель парламента Игорь Гросу, комментируя решение авиакомпании Air Moldova возобновить рейсы Кишинев-Москва, заявил, что в нынешних условиях это невозможно, а заявление компании — «манипуляция и дезинформация».
«Это ложь, выпущенная в общественное пространство, чтобы завысить ожидания некоторых людей. Компания, которой до сих пор владеют несколько преступников, манипулирует и дезинформирует, чтобы спровоцировать неприятности и дестабилизировать ситуацию в стране. Для подобных новостей нет никаких оснований», - заявил Гросу.
Стоит отметить, что Европа запретила полеты авиакомпаний России в Европу и авиакомпаний ЕС в Россию. На другие страны этот запрет не распространяется и, к примеру, самолёт Turkis Airlines из Стамбула в Санкт-Петербург летит через страны ЕС Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию… При этом, гражданину Молдовы перелеты в Россию через Турцию обходятся в тысячи евро. Огромное количество людей, которые не могут позволить себе такие расходы, не могут приехать домой, повидать своих близких и родных.