Торжественная церемония прошла в одной из воинских частей. Поддержать молодых солдат пришли родные, близкие и друзья.
«Нам очень приятно, что сын сегодня уверенно, громко и четко произнес слова Присяги, так непривычно видеть его в строю, в форме, это действительно новый опыт в его жизни. Пусть он равняется на тех командиров, которые будут обучать его всему, закаляет дух и укрепляет себя физически. В добрый путь», – напутствовала мама новобранца.
Под барабаны военного оркестра молодые солдаты прошли торжественным маршем по плацу. Знаменательная для каждого военнослужащего церемония принятия Военной присяги завершилась долгожданной встречей с родными, объятиями и поздравлениями. Впервые после курса молодого солдата.
Впереди у новоиспеченных защитников – первое увольнение, освоение в течение года военного дела, новые воинские звания и специальности.