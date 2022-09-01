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Новобранцы Тираспольского гарнизона приняли Военную присягу

Новобранцы Тираспольского гарнизона приняли Военную присягу

Торжественная церемония прошла в одной из воинских частей. Поддержать молодых солдат пришли родные, близкие и друзья.

«Нам очень приятно, что сын сегодня уверенно, громко и четко произнес слова Присяги, так непривычно видеть его в строю, в форме, это действительно новый опыт в его жизни. Пусть он равняется на тех командиров, которые будут обучать его всему, закаляет дух и укрепляет себя физически. В добрый путь», – напутствовала мама новобранца.

Под барабаны военного оркестра молодые солдаты прошли торжественным маршем по плацу. Знаменательная для каждого военнослужащего церемония принятия Военной присяги завершилась долгожданной встречей с родными, объятиями и поздравлениями. Впервые после курса молодого солдата.

Впереди у новоиспеченных защитников – первое увольнение, освоение в течение года военного дела, новые воинские звания и специальности.

mopmr.org
  • Вчера, 19:05
  • DTV
  • Просмотров: 38
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