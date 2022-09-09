Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, следует из ее распоряжения.
В нем сказано, что был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом в округе Рокленд, сообщает ria.ru
Отмечается, что вирус, которым заразился человек из округа Рокленд, был идентифицирован, как вирус полиомиелита, вакцинного происхождения, "последний раз обнаруживавшийся в Нью-Йорке в 1990 году".
"Учитывая, что масштабы плановой вакцинации всех возрастных групп от полиомиелита из-за пандемии COVID-19 сократились я, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул… заключаю, что … в штате Нью-Йорк произошла катастрофа, с которой местные власти не могут адекватно бороться, я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года", - сказано в документе.
Указ дает соответствующим службам необходимые полномочия для оказания помощи региональным властям в борьбе с заболеванием.