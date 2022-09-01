Самый мощный солнечный телескоп запечатлел «портрет» нашей звезды в мельчайших деталях. Исследователи из Национальной солнечной обсерватории США поделились первыми изображениями хромосферы Солнца с рекордным разрешением. Они были сделаны солнечным телескопом «Иноуэ» и были представлены на официальной церемонии открытия телескопа на Гавайских островах.
Снимки были сделаны во время наблюдений за Солнцем 3 июня 2022 года. Средний слой солнечной атмосферы, называемый хромосферой, кажется почти ворсистым ковром, если смотреть вблизи с разрешением всего 18 километров, пишет rtraveler.ru.
На изображении выше показан поток раскаленной плазмы в корону из того, что более четко видно на фото ниже как структура пор, напоминающая соты. Каждая из этих гранул или пузырей имеет ширину около 1600 километров.
Фото: NSF Крупный план хромосферы Солнца, представленный телескопом
Эти фото представляют собой лишь небольшую часть всего диаметра Солнца площадью 82 500 километров.
Только во время полного солнечного затмения можно увидеть хромосферу Солнца, расположенную ниже короны и заслоняющую звезду, образуя вокруг нее малиновый ободок. Однако развитие технологий позволило астрономам наблюдать лицо Солнца.
Национальный научный фонд США (NSF) более 25 лет назад вложил средства в строительство крупной наземной солнечной обсерватории для решения наиболее важных вопросов солнечной физики и явлений космической погоды, влияющих на Землю.
По словам астронома Мэтта Маунтина, главы Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии (AURA), телескоп открыл «новую эру солнечной физики». Новые данные, полученные телескопом, могут помочь ученым в прогнозировании солнечных бурь.