Министерство госбезопасности совместно с Министерством просвещения Приднестровья и РОО «Союз ветеранов ОГСБ ПМР «Честь» провели конкурс творческих работ «Молодёжь против экстремизма и терроризма». Он был организован с 8 июля по 9 сентября в рамках Стратегии противодействия экстремизму в ПМР на 2020-2026 годы и приурочен к международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В торжественной обстановке руководители двух министерств вручили призы и грамоты победителям конкурса, сообщается на сайте Министерства госбезопасности республики.
Всего на конкурс было представлено свыше 200 рисунков и более 30 видеороликов. Компетентное жюри отбирало лучшие работы по двум возрастным категориям — от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Победителями стали 12 человек. Министр госбезопасности Валерий Гебос поблагодарил участников конкурса за проявленную активность и подчеркнул, что каждая работа, словно порыв души ее автора, отражение того, как серьёзно молодёжь понимает проблему.
«Та ситуация, которая наблюдается в мире, требует того, чтобы об экстремизме и терроризме говорили чаще. К сожалению, Приднестровье также столкнулось с фактами террористических действий. Мы наблюдаем и определенные экстремистские проявления. К счастью они не доходят до крайне агрессивных форм и массовых беспорядков. Основы борьбы с терроризмом и экстремизмом – это профилактика. Приятно было слышать, что очень большое количество молодёжи изъявило желание участвовать в конкурсе. И мы вместе с Министерством просвещения будем и дальше работать в этом направлении», — подчеркнул он.
«Самое главное — это борьба с идеологией терроризма и экстремизма. И важно учитывать тот факт, что именно вы, молодёжь, становитесь объектом для различных видов идеологического воздействия. И вот в этом конкурсе очень важна была ваша позиция, ваше отношение к этому социальному злу. Мы внимательно рассмотрели ваши работы и были восхищены, как правильно, как по-людски вы понимаете, что насилием добиться цели невозможно, что в первую очередь нужно быть гуманным человеком и решать проблемы только мирными средствами», — отметила министр просвещения Светлана Иванишина.
Творческие работы, представленные на конкурс, оценивались не только с точки зрения яркости красок, качества съёмки или техники исполнения. Внимание, прежде всего, обращалось, на идею, переданную с помощью художественных образов. Рисунки, плакаты и видеоролики планируется включить в виртуальную выставку, которую смогут увидеть все желающие. Она будет опубликована на официальных сайтах ведомств-организаторов конкурса. Работы участников также будут демонстрироваться в организациях образования нашей Республики.