Dnestr.TV

 
0

Награждены победители Республиканского конкурса творческих работ «Молодёжь против экстремизма и терроризма»

Награждены победители Республиканского конкурса творческих работ «Молодёжь против экстремизма и терроризма»
Фото: Пресс-служба МГБ ПМР

Министерство госбезопасности совместно с Министерством просвещения Приднестровья и РОО «Союз ветеранов ОГСБ ПМР «Честь» провели конкурс творческих работ «Молодёжь против экстремизма и терроризма». Он был организован с 8 июля по 9 сентября в рамках Стратегии противодействия экстремизму в ПМР на 2020-2026 годы и приурочен к международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В торжественной обстановке руководители двух министерств вручили призы и грамоты победителям конкурса, сообщается на сайте Министерства госбезопасности республики.

Всего на конкурс было представлено свыше 200 рисунков и более 30 видеороликов. Компетентное жюри отбирало лучшие работы по двум возрастным категориям — от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Победителями стали 12 человек. Министр госбезопасности Валерий Гебос поблагодарил участников конкурса за проявленную активность и подчеркнул, что каждая работа, словно порыв души ее автора, отражение того, как серьёзно молодёжь понимает проблему.

«Та ситуация, которая наблюдается в мире, требует того, чтобы об экстремизме и терроризме говорили чаще. К сожалению, Приднестровье также столкнулось с фактами террористических действий. Мы наблюдаем и определенные экстремистские проявления. К счастью они не доходят до крайне агрессивных форм и массовых беспорядков. Основы борьбы с терроризмом и экстремизмом – это профилактика. Приятно было слышать, что очень большое количество молодёжи изъявило желание участвовать в конкурсе. И мы вместе с Министерством просвещения будем и дальше работать в этом направлении», — подчеркнул он.

«Самое главное — это борьба с идеологией терроризма и экстремизма. И важно учитывать тот факт, что именно вы, молодёжь, становитесь объектом для различных видов идеологического воздействия. И вот в этом конкурсе очень важна была ваша позиция, ваше отношение к этому социальному злу. Мы внимательно рассмотрели ваши работы и были восхищены, как правильно, как по-людски вы понимаете, что насилием добиться цели невозможно, что в первую очередь нужно быть гуманным человеком и решать проблемы только мирными средствами», — отметила министр просвещения Светлана Иванишина.

Творческие работы, представленные на конкурс, оценивались не только с точки зрения яркости красок, качества съёмки или техники исполнения. Внимание, прежде всего, обращалось, на идею, переданную с помощью художественных образов. Рисунки, плакаты и видеоролики планируется включить в виртуальную выставку, которую смогут увидеть все желающие. Она будет опубликована на официальных сайтах ведомств-организаторов конкурса. Работы участников также будут демонстрироваться в организациях образования нашей Республики.
  • Вчера, 19:29
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна