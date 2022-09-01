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$200 млн наследства: как сейчас живет кошка Карла Лагерфельда

$200 млн наследства: как сейчас живет кошка Карла Лагерфельда

Бирманская кошка по имени Шупетт — главный наследник умершего в 2019 году кутюрье Карла Лагерфельда. Рассказываем о главной музе высокой моды и о том, как спустя три года живет богатейший питомец мира. Скажем сразу, она вновь участвует в фотосессиях брендов, путешествует и получает море любви и ласки.

Муза мировой моды

$200 млн наследства: как сейчас живет кошка Карла Лагерфельда
Шупетт была единственной любовью кутюрье источник: Legion-media

Шупетт появилась в жизни Лагерфельда случайно, но стала единственной любовью модельера. В 2011 году кошка оставалась у него на время отъезда одного из моделей, и больше они не расставались — кутюрье отказался ее возвращать.

«Она — центр мира. Если бы вы увидели ее, вы бы поняли. Есть что-то незабываемое в ней, в том, как она двигается, в том, как она играет. Она вдохновляет на элегантность», — заявил тогда новый хозяин Шупетт.

Кошку назвали Шупетт, в переводе с французского — «капусточка». Так во Франции нежно называют детей. Благодаря своему хозяину питомица стала одной из самых известных кошек в мире, а в 2014 году вышла ее биография «Личная жизнь модной кошки высокого полета».

Вместе с Лагерфельдом она снималась в рекламе машин и косметики, заработав 3 миллиона евро. Карл Лагерфельд, по его собственному признанию, «непомерно завышал сумму контракта на съемки, чтобы Шупетт не работала лишний раз».

Еще была коллекция аксессуаров, посвященная Шупетт, коллекция одежды, фотосессии с известными моделями и актрисами, выпуск мягких игрушек.

Наследство Шуппет
В интервью на канале France3 в 2015 году модельер заявил: «У Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться».

Даже говоря о похоронах, Лагерфельд, как отмечает издание Point, просил, чтобы после смерти его кремировали, а прах бы развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

После смерти Лагерфельда, главная муза кутюрье получила в наследство $200 млн. Точнее опекун, которым стала бывшая домработница дизайнера — Франсуаза Касоте.

Как сейчас живет Шуппет

Шупетт никогда ни в чем не нуждалась: у нее есть личные горничные, которые ухаживают за ней, развлекают и следят за здоровьем, личный повар, своя фарфоровая посуда и свой телохранитель.

Также у Шупетт есть личный самолет, который в любой момент мог доставить ее к хозяину. Недавно в соцсетях появилась фотосессия из этого самолета — в нем Шупетт отпраздновала 12 лет.

$200 млн наследства: как сейчас живет кошка Карла Лагерфельда
Шупетт празднует 12-летие на борту личного самолета источник: choupetteofficiel

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  • Вчера, 19:41
  • DTV
  • Просмотров: 43
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