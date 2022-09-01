Авиакомпания «Эйр Молдова» сообщила, что не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв-Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены, - сообщают в компании.
"Для оформления возвратов денежных средств по уже приобретённым авиабилетам, пассажирам необходимо обращаться по адресу booking@airmoldova.md.
Представители авиакомпании Air Moldova заявляют, что продолжат решать вопрос с Органом гражданской авиации, после того как он запретил компаниям из Республики Молдова летать в воздушном пространстве Российской Федерации.
В авиакомпания заявляют, что если эта проблема не будет решена, они обратятся в суд, сообщает protv.md
"Орган гражданской авиации издал оперативную директиву, запрещающую выполнение полетов в воздушном пространстве Российской Федерации национальными авиаперевозчиками. Таким образом, авиакомпания Air Moldova не сможет выполнять рейсы в Москву и из Москвы с 1 октября, как было объявлено ранее», — говорится в сообщении, распространенном Air Moldova в социальных сетях.
При этом упоминается, что продажа билетов в Москву и обратно приостановлена, а пассажиров, купивших билеты на рейсы с 1 октября 2022 года, просят направить электронное письмо для возмещения расходов.
«Кроме того, кампания Air Moldova свяжется с Органом гражданской авиации для разрешения ситуации с документами, упомянутыми в изданной директиве. В случае, если эта проблема не будет решена с Органом гражданской авиации, мы оставляем за собой право обратиться в суд», — говорится в пресс-релизе компании.
Напомним, вчера, 10 сентября, ОГА запретил компаниям из Республики Молдова летать в воздушном пространстве Российской Федерации. Решение было принято сегодня с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Это произошло после того, как ранее компания Air Moldova объявила о возобновлении прямых рейсов в Москву с 1 октября.
Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча осудил введенный властями запрет на полеты молдавской авиакомпании из Кишинева в Москву.
– Мы осуждаем решение Органа гражданской авиации запретить молдавской компании полеты из Кишинева в Москву. Это решение последовало после возмутительных и противоправных заявлений спикера парламента, продолжающего вносить раскол в общество, и оно никак не связано с безопасностью полетов.
Действия руководства гражданской авиации свидетельствуют лишь об опасной линии властей на полное подчинение внешним партнерам, без учета интересов страны, передает kp.md.
- Интересы нашей страны заключаются в том, чтобы удержать экономику от падения в пропасть, а граждан – от полного обнищания. Правительство должно помогать молдавским гражданам в этой сложной ситуации, а не создавать дополнительные препятствия для связи со своими близкими. И если находятся экономические агенты, которые могут найти решение в какой-либо области, то такую инициативу нужно поддерживать, а не резать под корень.
Партия социалистов выступает за последовательные действия, способствующие выходу нашей страны из кризисов, усугубившихся в том числе по вине бездарного и беспомощного правления PAS.
Требуем от власти принятия решений в интересах собственных граждан, которые ждут прямых и более экономных перелетов между Кишиневом и Москвой. Это бюджет тысяч молдавских семей.
Нынешние решения направлены против людей и будут иметь политические последствия для Майи Санду и её партии.