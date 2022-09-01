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ЗАЭС полностью остановлена - Энергоатом

ЗАЭС полностью остановлена - Энергоатом

В воскресенье, 11 сентября, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

"10 сентября вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов. В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил о остановке 6-го блока.

"Примерно в 03:45 остановлен 6-й блок", - сказал он. Рогов добавил, что остановка реактора была контролируемой, и остается возможность его перезапуска, сообщает ТАСС.

"Он остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. Атомная станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности - от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1 000 МВт. Это очень вредно, потому было принято такое решение [об остановке энергоблока]. Что будет дальше - сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Рогов пояснил, что решение об остановке было принято из-за того, что прицельным огнем с украинской стороны были перебиты все линии электропередачи, по которым сгенерированная на АЭС электроэнергия поступала в систему. "Единственная линия, которая осталась на подконтрольные официальному Киеву территории, не принимает электроэнергию на протяжении нескольких дней. Специально, чтобы был нанесен ущерб атомной станции, чтобы вышла из строя турбина, [чтобы] с энергоблоком и с реактором были проблемы", - добавил он.

Шестой энергоблок оставался единственным функционирующим на Запорожской АЭС. Пятый энергоблок ЗАЭС был аварийно остановлен еще раньше, когда в результате обстрелов с украинской стороны были перебиты линии электропередачи, которые обеспечивали подачу сгенерированной на станции энергии в систему. Несколько дней назад Рогов сообщал, что шестой энергоблок также из-за повреждения линий работал на предельно низкой мощности.

В свою очередь глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти не исключают вариант полной остановки работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях регулярных обстрелов ее территории с украинской стороны.

Энергообеспечение ЗАЭС после отключения последнего энергоблока идет за счет генераторов

Энергообеспечение собственных нужд ЗАЭС после отключения последнего работавшего энергоблока идет за счет дизель-генераторов - Рогов.

Электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, сообщил в воскресенье и глава администрации города Александр Волга.

Это заявление было сделано после полной остановки ЗАЭС, которое произошло в ночь на 11 сентября, когда был отключен последний работающий энергоблок станции – 6-й.

Электроснабжение города, по словам Волги, осуществляется «частично, по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны». Жилой сектор, как отметил глава администрации, полностью освещен.

На Запорожской АЭС – самой крупной атомной станции в Европе, имеющей шесть энергоблоков ВВЭР-1000, – в последнее время, на фоне постоянных обстрелов со стороны украинских войск, работали только пятый и шестой энергоблоки.
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