Брюссель предлагает ввести специальный налог на сверхприбыли, который коснется всех генерирующих компаний, за исключением тех, кто работает на подорожавшем газе. Таким образом, в список «нажившихся на кризисе» попадут в том числе и «зеленые» электростанции, включая солнечные и ветряные. Фактически в нынешней ситуации Еврокомиссия отбросила ESG-повестку в энергетике, и она не одинока в своих устремлениях, пишет iz.ru.
С кого будут взимать налог на сверхприбыли Согласно предварительному плану, Еврокомиссия рекомендует взимать налог с производителей, в случае если стоимость электроэнергии будет превышать €200 за мегаватт-час. Фактически это означает, что все европейские генерирующие компании будут платить дополнительный налог, поскольку мест, где энергия стоит дешевле, в ЕС почти не осталось. Напомним, что до начала энергокризиса средняя цена мегаватт-часа составляла около €50. Точная ставка налога не называется, но вырученные деньги должны пойти на поддержку компаний и домохозяйств континента, страдающих от энергетического кризиса. Как сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, энергокомпании получают «огромные доходы, доходы, на которые они не рассчитывали и о которых даже не мечтали».
Предложение касается всех производителей электроэнергии за исключением ТЭС, работающих на газе — они от повышения цен и так понесли урон и им сейчас явно не до сверхприбылей. При этом не будет никакой разницы между высоко- и низкоуглеродной энергетикой. Солнечные и ветряные электростанции должны будут заплатить точно так же, как и «грязные» угольные. Благо солнечная энергетика стала одним из главных бенефициаров погодных условий этого лета. Жаркая, сухая и ясная погода позволила СЭС выработать в этот сезон на 32% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. В сумме в период жары солнце принесло в общий европейский энергобаланс 12%, максимум за всю историю, что помогло сэкономить 20 млрд кубометров газа.
Как меняется европейская энергополитика Предложение уже вызвало недовольство в ряде стран, например в Польше, где местная индустрия всё больше полагается на уголь. Но он, в свою очередь, тоже растет в цене; более того, против высококачественного энергетического угля из России, который не так-то просто заменить, уже действует эмбарго. Соответственно, ни о каких сверхприбылях не может идти речи даже при цене в €300–400 за мегаватт-час. Таким же образом могут отреагировать и другие страны, в свое время понесшие значительные риски из-за инвестиций в возобновляемые источники и теперь вынужденные ограничивать наконец-то получаемую от них выгоду.
Налог на возобновляемые источники энергии — лишь один из примеров коренного разворота европейской энергополитики, происходящий на наших глазах. Не далее как в мае Еврокомиссия подготовила план действий Repower EU, в котором предполагалось выделить не менее €210 млрд государственных и частных средств на решение энергетических проблем континента. Упор делался на возобновляемые источники: расходы на нефть, газ и уголь, а также их производные, не должны были превысить в ближайшие несколько лет €12 млрд. Это ожидания, а вот реальность: уже этой зимой энергетика ископаемого топлива получит в ЕС около €50 млрд только государственной поддержки всех видов.
Кто переходит на уголь Уголь в RepowerEU вообще не упоминался. Однако на эту зиму четыре страны (Германия, Нидерланды, Чехия и Греция) планируют восстановить угольную генерацию. В общей сложности в ближайшие месяцы они сожгут около 13 млн т угля стоимостью €4,5 млрд, подсчитали аналитики брюссельского мозгового центра Ember. Возможен запуск и куда больших мощностей, но операторы пока не торопятся ввиду неопределенности с ценами и общей двусмысленной политикой ЕС по данному направлению.
Заходят даже разговоры о смягчении или вообще временном прекращении углеродного регулирования в Евросоюзе. Чисто технически принять такое решение будет сложно: необходимо одобрение всех 27 стран, а на этом пути возникнут серьезные затруднения (хотя государства вроде Польши, Чехии и Венгрии, вне всяких сомнений, такую инициативу бы поддержали). Скорее всего, дело обойдется просто более активной продажей зеленых «индульгенций» местным операторам в ряде стран, что даст им возможность жечь больше угля.
Вопросы экологии отступают на задний план То же самое можно сказать и о газе, с которым в Евросоюзе тоже хотели бороться в последние несколько лет. Сначала он попал в список «зеленых» источников энергии, а сейчас страны союза и вовсе планируют масштабную программу увеличения мощностей СПГ. Соглашения о поставках сжиженного газа (правда, по большей части это декларации о намерениях) в течение нескольких месяцев были заключены с Израилем, Катаром и Азербайджаном, а из США ЕС планирует получать к 2030 году до 50 млрд кубометров газа в год. Для этого нужны многочисленные терминалы и хранилища, в том числе и плавучие. Это требует серьезных инвестиций и само по себе, а в условиях, когда тарифы на нефтяной и газовый фрахт подскочили в разы, и подавно. Минимальная стоимость увеличения этих мощностей только будущей зимой — чуть менее €4 млрд.
Страны континента задумываются и над собственной добычей. К примеру, в Нидерландах вновь обсуждают перезапуск месторождения в Гронингене, где добыча ранее была приостановлена из-за землетрясений, вызванных пустотами в бывших углеводородных пластах. В Эстонии, в свою очередь, решили увеличить активность ТЭС, работающих на горючих сланцах. За последние несколько лет добыча и потребление сланцев (оставляющих существенный углеродный след, да и в принципе экологически небезупречных) сократились в несколько раз, но буквально за считаные месяцы могут вернуться к прежним уровням, поскольку у прибалтийской страны не слишком много опций по борьбе с энергетическим кризисом.
Что ждет возобновляемую энергетику ЕС планирует повысить долю возобновляемой энергетики в энергобалансе с 40 до 45% к 2030 году. Это уже выглядит менее амбициозно, чем в Европейской «зеленом» курсе, но с учетом предпринимаемых мер по фактической поддержке традиционных источников вряд ли выполнимо.
Европа за пределами ЕС, в меньшей степени стесненная межгосударственными нормами, тем более готова к быстрому отказу от безуглеродного будущего. Новое британское правительство во главе с Лиз Трасс намерено выдать до 130 лицензий по добыче нефти и газа в Северном море. А энергетической политикой в королевстве займется Джейкоб Рис-Могг, который поддерживает идею гидроразрыва пластов (технологии, использующейся при добыче сланцевого газа), что уже вызвало панику у британских энвайронменталистов. Реальное увеличение добычи будет возможно не ранее чем через пять лет, но траектория движения заметна.
Разумеется, многие из предпринятых шагов «временные» и «экстренные». Однако при условии, что конфликт ЕС с Россией будет исчерпан в скором будущем, чрезвычайная ситуация в энергетике Евросоюза будет сохраняться. Достаточно дешевой альтернативы поставкам углеводородов из РФ в Западную и Восточную Европу нет, все другие варианты — значительно дороже. Поэтому довольно сомнительно, что Европа откажется от негласной или даже официальной поддержки индустрии ископаемого топлива и прочей высокоуглеродной энергетики в обозримом будущем. iz.ru