Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 50 самых дорогих спортивных команд мира. Три первых места в списке заняли представители Национальной футбольной лиги (НФЛ) — профессиональной лиги американского футбола в США.
Во главе рейтинга — «Даллас Ковбойз» ($8 млрд). Эта франшиза остается самой дорогой в НФЛ и мире с 2016 г. Стоимость «Нью-Инглэнд Пэтриотс» оценивается в $6,4 млрд, «Лос-Анджелес Рэмс» — $6,2 млрд, пишут vedomosti.ru
Всего в топ-50 списка Forbes вошли 30 из 32 команд, выступающих в НФЛ. В первой десятке рейтинга представлены шесть команд НФЛ. Также в топ-10 оказались бейсбольные «Янкис» (4-е место, $6 млрд) и три представителя Национальной баскетбольной ассоциации: «Нью-Йорк Никс» (шестое место, $5,8 млрд), «Голден Стейт Уорриорз» (восьмое место, $5,6 млрд) и «Нью-Йорк Лейкерс» (10-е место, $5,5 млрд).
Основная причина успеха американского футбола — крупнейшая сделка по продаже медиаправ в истории спорта. По контракту с телевещателями, подписанному в 2014 г., лига зарабатывала $5,67 млрд в год. А прошлой весной НФЛ реализовала права на 11 сезонов с 2023 по 2033 гг. суммарно за $105 млрд. По информации бизнес-издания Sportico, средняя стоимость франшизы в НФЛ за год выросла на 18% и сейчас составляет $4,14 млрд.
Ни одного футбольного клуба в топ-10 рейтинга Forbes нет. Год назад в первой десятке были представлены «Реал», «Барселона» и «Бавария». На этот раз составители рейтинга отвели «Реалу» 13-е место. Действующих победителей Лиги чемпионов оценили в $5,1 млрд. Следом расположились «Барселона» ($5 млрд, 15-е место) и «Манчестер Юнайтед» ($4,6 млрд, 19-е место). Также в рейтинге представлены еще пять футбольных клубов: «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Челси». Лондонский клуб, переживший этой весной смену владельца, упал с 25-го на 50-е место и оценивается в $3,1 млрд. Кроме того, из всех представленных в рейтинге футбольных клубов подешевел только «Челси» — на $100 млн.
В рейтинг Forbes не вошли команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и высшей футбольной лиги с участием американских и канадских клубов (MLS). Стоимость самой дорогой команды НХЛ («Нью-Йорк Рейнджерс») равна $2 млрд, а самая дорогая команда MLS («Лос-Анджелес») оценивается в $860 млн.
Общая стоимость 50 самых ценных спортивных команд мира составляет $222,7 млрд — на 30% больше, чем год назад.