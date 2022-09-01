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В России будут восстанавливать у себя военные памятники, демонтированные в других странах

В России будут восстанавливать у себя военные памятники, демонтированные в других странах

Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил журналистам в воскресенье замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение - восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", - сказал Булгаков.

В воскресенье, в День танкиста, в Ивангороде Булгаков открыл памятник танку Т-34. Мемориал был создан по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Булгаков уточнил, что это первый мемориал, восстановленный в рамках принятого решения, передает ТАСС.

Новый памятник отлично виден и с той, и с другой стороны границы. Отмечается, что два города разделяет лишь неширокая река, а границу жители всегда пересекали по мосту пешком.

История с танком обострила напряжение, возникшее в последние месяцы между Ивангородом и Нарвой. Ветеран Надежда Филичева заявила, что еще подумает, нужна ли ей эстонская виза, в которой теперь отказывают россиянам.

«Зачем мне туда ездить, если власти страны собственных жителей не уважают», – сказала ветеран. По ее словам, мэр Нарвы «до последнего» не хотела демонтировать памятник. «Ивангородцы с ней не раз встречались, мы знаем, что она чтит память ветеранов войны – и русских, и эстонских», – утверждает Филичева.

16 августа мемориальный танк в Нарве по решению эстонского правительства был демонтирован вопреки воле граждан.

Монумент "Танк Т-34" был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, главной целью которой был разгром нарвской группировки немецко-фашистских войск, освобождение города Нарва и, как следствие, создание выгодных условий для последующего наступления на территории Прибалтики.
  • Вчера, 21:09
  • DTV
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