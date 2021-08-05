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Лесной пожар вспыхнул в Анталье на юге Турции

Лесной пожар вспыхнул в Анталье на юге Турции

В курортном турецком городе Анталья вспыхнул лесной пожар. Об этом 11 сентября сообщила газета Dünya.

«По неустановленной причине в лесной зоне рядом с домами и теплицами в районе Ортакёй квартала Ташлычай возник пожар», — уточнило издание.

Местные жители заметили дым и сообщили об этом региональному управлению лесного хозяйства Антальи. Специалисты отправились на место возгорания.

Команды пожарных тушат огонь и с воздуха, и с земли, пытаясь взять пламя под контроль. Об угрозе курортной инфраструктуре не сообщается, как и о пострадавших от пожара.

29 июля в Турции, в курортном городе Мармарис, в лесном массиве вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на один из отелей.

По информации телеканала A Haber, из-за ветра огонь моментально распространился. Спасатели тушили пламя с использованием вертолетов.
  • Вчера, 21:13
  • DTV
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