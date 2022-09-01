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Погранполиция РМ призывает путешественников явиться в аэропорт как минимум за три часа до рейса

Погранполиция РМ призывает путешественников явиться в аэропорт как минимум за три часа до рейса

Пограничная полиция РМ призывает путешественников явиться в международный аэропорт Кишинева как минимум за три часа до запланированного рейса. Это будет способствовать разгрузке дорожного движения – исключению пробок перед аэропортом, а также упорядочению пассажиропотока, не допуская образования очередей на въезде в аэропорт, пишет kp.md ссылаясь на unica.md.

Согласно анализу, каждый день с 11:00 до 14:00 вылетает сразу несколько рейсов, что обусловливает заторы в Международном аэропорту Кишинева.

«В этих условиях мы просим путешественников планировать свое прибытие в аэропорт вовремя, и заверяем вас, что все процедуры пересечения государственной границы будут выполнены оперативно и правильно», — подчеркивают в Пограничной полиции.

Пограничная полиция совместно с другими государственными органами применяет ряд мер, направленных на обеспечение безопасности граждан и государства Республики Молдова: доступ в аэропорт разрешен только для пассажиров и сотрудников аэропорта, проводятся досмотры людей и их багажа. на входе в аэропорт.

При этом пассажиропотоки направляются по специальным коридорам, а стоянка перед аэропортом запрещена. Ежедневно осуществляется совместное патрулирование как в аэропорту, так и в его окрестностях.

  • Вчера, 21:20
  • DTV
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