В Бендерах в Александро-Невском крепостном парке открылся двухдневный Молодёжный форум «Тирас-2022». Последний раз подобное мероприятие проводилось два года назад. Сделать его ежегодным помешала пандемия коронавируса. Традицию решили возродить.
«Вновь история переплетается с современностью во имя будущего. Здесь сегодня присутствуют лучшие представители приднестровской молодёжи. Вы – настоящая энергия нашего многонационального народа, его потенциал. От вас мы ждём содержательных предложений и инициатив для общего дела: строительства благополучного, развитого и сильного приднестровского государства; движения страны вперёд», - говорилось, в частности, в обращении Президента Вадима Красносельского, которое зачитал руководитель Аппарата Правительства Алексей Цуркан.
Впервые в республике, в рамке Молодёжного форума прошёл конкурс «В мире профессий». Победители и призёры определялись в 35 номинациях, которые можно распределить по 4 направлениям: изобразительное искусство, фотография, литературное творчество и видео вместе со сценическими презентациями агитбригад и флэшмобами, передает novostipmr.com.
«Этот конкурс надо продолжать. И родители, и дети, и учителя, и преподаватели заинтересованы в том, чтобы выбор профессии начинался как можно раньше… В планах - увеличить число подобных конкурсов. Раз в год это мало», - заметила министр просвещения Светлана Иванишина.
Возрастной охват участников конкурсов – от дошколят до студентов средних специальных и высших учебных заведений. Например, 2-е место в конкурсе рисунков на тему «Мир профессий глазами детей» занял 4-летний Ярослав Тулей, который мечтает стать пожарным, потому что «хочет быть смелым и спасать людей».
По словам социального педагога Тираспольской СШ № 12 Елены Чабанюк, в школе шёл серьёзный отбор работ из ста представленных. Всего во всех номинациях после предварительного отбора приняло участие пять тысяч конкурсантов. Кстати, ученица 5-го класса уже упомянутой 12-й школы города Тирасполь София Патитина стала победительницей в номинации «Профессия будущего». Она изобразила учителя начальных классов, считая, что эта профессия будет востребована во все времена, и именно её юная художница и хочет избрать.
«Проигравших в этом конкурсе нет, а победители – все. Вы видите, как развивается в современном мире рынок труда, появляются новые технологии, новые специальности. Убеждён, что в ближайшее время мы узнаем о профессиях, о которых мы раньше вообще ничего не слышали. И очень важно, что вы уже с малых лет пытаетесь представить, какой будет ваша будущая работа», - сказал, награждая победителей и призёров живописно-графической части конкурса, Алексей Цуркан.
Когда дошла очередь награждения авторов лучших литературных работ на тему выбора профессий, вручавший призы председатель Союза журналистов и главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасёв заметил: «Кем бы ни хотели стать в будущем авторы сочинений, в каждом из них - строки о нашей Родине. Каждый из участников хочет, чтобы наша республика процветала, хочет добиться успехов и, конечно, чтобы его мечта сбылась».
Примечательно, что видеоролики оценивало молодёжное жюри, состоявшее из студентов средних специальных и высших учебных заведений. Как сказала на церемонии вручения наград в видеономинациях начальник Управления профессионального образования Людмила Тануркова, идея сделать судьями студентов полностью оправдала себя – они оценивали видеоматериалы по степени их воздействия в плане выбора той или иной профессии на молодёжь.
Награждения победителей и призёров конкурса «В мире профессий» перемежались с концертными номерами. Весь первый форумный день аллеи парка занимали выставочные стенды всех организаций профессионального образования республики. Наибольшие площади в парке занял Тираспольский аграрно-технический колледж им. М. В. Фрунзе. Начинался их ряд с мини-трактора, на котором проходят обучение студенты, и заканчивался овощами и фруктами, собранными с коллекционного участка с образцами различных сортов.
Здесь же стояли клетки с питомцами из «контактного центра». Это, по словам студентки - будущего ветеринара Валентины Морозовой, реабилитационный центр для подобранных диких животных. Она рассказала о том, что в течение всего 4-х месяцев этого года временными постояльцами центра стали 40 совят. После лечения и адаптации к жизни в дикой природе с приобретением повадок взрослых птиц их выпустили на волю. К сожалению, трём их сородичам волю увидеть никогда не придётся – у них слишком серьёзные травмы, которые не дадут им освоиться вне вольеров центра. Есть там и повзрослевшие птенцы других птиц, включая и внесённых в Красную книгу ПМР. Всех их спасли от верной гибели студенты техникума.
Почти на каждом выставочном месте проводились мастер-классы для всех желающих. Здесь можно было научиться печь блины, причём различной формы; лепить фигурки из теста; наносить жидкие обои; брать основные аккорды на гитаре; а также проверить знания правил дорожного движения. Военный институт предлагал потренироваться в сборке и разборке автомата, а у экспозиционного стенда Бендерского медицинского колледжа можно было проверить артериальное давление.
Чуть поодаль от выставочных площадок проводились мини-турниры по шашкам, шахматам, дартсу и крестикам-ноликам. Второй день форума пройдёт в виртуальном пространстве. Онлайн-площадки будут предоставлены для дискуссий молодежи на актуальные для них темы. Как отметила в интервью «Новостям Приднестровья» министр просвещения Светлана Иванишина, в них примут участие и представители российских вузов.