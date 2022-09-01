Германия перешла красную черту, когда начала снабжать Киев летальным оружием собственного производства. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 12 сентября, рассказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать. В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — отметил дипломат.
По его словам, накачка Киева вооружениями, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО», — это путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы.
Он также отметил, что процесс послевоенного примирения народов РФ и ФРГ сейчас, по сути, «подвергается эрозии». По его мнению, причин полагать, что агрессивная риторика немецкого правительства в отношении России в ближайшей перспективе поменяется, нет.
В интервью «Известиям» Сергей Нечаев также рассказал о ситуации вокруг турбины для «Северного потока» и прокомментировал визовые ограничения в отношении россиян.