Президент провел селекторное совещание с руководителями органов государственной власти и управления. Один из основных вопросов – распределение и использование средств, полученных на местах сверх запланированных доходов. По итогам восьми месяцев текущего года в каждом городе и районе зафиксировано перевыполнение плана по доходной части местных бюджетов. Суммы разные – от четырех до 32 миллионов рублей. Президент выступил за предоставление муниципальным властям права распоряжаться этими средствами. После обсуждения сошлись на том, что целесообразно 70% дополнительно полученных доходов оставить в ведении городов (районов), а 30% сохранить в качестве резерва на случай непредвиденных расходов или недополучения в последующие месяцы запланированных сумм. В ходе совещания детально обговорили объекты, на строительство, ремонт и оснащение которых могут быть направлены эти деньги. В основном речь шла об инфраструктурных локациях, которые были вычеркнуты из ФКВ-2022 в связи с сиквестированием госпрограммы, а также об учреждениях, в которых требуется продолжение начатых работ. Названо много школ, детских садов, ДК. Помимо приведения в порядок учреждений образования и культуры в Тирасполе, рассчитывают безотлагательно приступить к реконструкции городского стадиона, дендропарка и двух спорткомплексов (в м-нах Западном и Кировском), в Бендерах продолжить ремонт ДК им. П. Ткаченко, центральной библиотеки, набережной, ДДЮТ в микрорайоне Северном, в Дубоссарах – обновить инфраструктуру СДЮШОР гребли и велоспорта, в Рыбнице – достроить открытую часть спорткомплекса «Юбилейный», сообщает пресс-служба главы государства.
В среду на пленарном заседании Верховного Совета депутатский корпус примет решение относительно предлагаемого механизма распределения средств, полученных на местах сверх запланированных доходов. В случае поддержки варианта с сохранением за местными бюджетами 70% этих средств, их распределение будет проходить на уровне горрайсоветов.
Учитывая, что у городов и районов появятся дополнительные средства на развитие инфраструктуры, уменьшится нагрузка на Фонд капитальных вложений. Некоторые объекты на данный момент фигурируют в разных проектах. В среду во второй половине дня Президент проведет большое совещание по формированию ФКВ-2023.
В рамках сегодняшнего селекторного совещания обсуждали также вопрос содержания досугово-спортивных объектов. В столице, к примеру, предлагают все локации подобного толка объединить в общее ведение с единым центром обслуживания. Это позволит рационально использовать оборудование и спецтехнику.
Участники совещания наметили план работы на текущую неделю, определились с графиком проведения совещаний, в том числе выездных.