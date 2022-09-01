Министерство обороны Молдовы сегодня, 12 сентября, выступило с разъяснениями появившихся накануне в соцсети видеокадров с перемещением военной техники на юг республики. Заявление прозвучало спустя почти сутки после того, как взволнованные граждане увидели колону с тяжелой артиллерией, направляющуюся из Кишинева в Гагаузскую автономию.
На кадрах, снятых в Кишиневе, видно, что машины транспортируют артиллерийские установки советского производства 2А36, или, как их еще называют, «Гиацинт-Б», калибра 152 мм.
«В связи с информацией о передвижении минувшей ночью некоторых единиц военной техники по улицам Кишинева и Кагула, Минобороны дает следующие разъяснения: военная техника Национальной армии направляется в учебные центры, где примет участие в учениях „Огненный щит — 2022“, которые пройдут с 12 по 23 сентября. Учения являются частью плана подготовки Национальной армии на текущий год», — отмечено в сообщении.
Согласно пресс-релизу, учения являются частью плана подготовки Национальной армии на текущий год.
В оборонном ведомстве призвали граждан не пугаться, когда они видят военную технику, курсирующую по национальным дорогам, и воздерживаться от публикации изображений в Интернете, поскольку это может привести к дезинформации.
"Мы призываем граждан не испытывать беспокойства, когда они видят военную технику, курсирующую по национальным дорогам, и воздерживаться от публикации ее изображений в Интернете, поскольку это может вызвать волну дезинформации", - заключает Минобороны.
Ранее, очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано прохождение колонн военной техники и тяжелых артиллерийских орудий в Кагуле и Кишиневе.