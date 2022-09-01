Всё произошло ранним утром в воскресенье на ул. Энергетиков в Кировском микрорайоне Тирасполя. Лоб в лоб столкнулись Опель и Субару.
Водитель чёрного внедорожника, 19-летний парень, отъехал от дома и перестроился в правую полосу. В этот момент навстречу двигалась легковушка.
Водитель Субару, увидев Опель, начал резко тормозить, машину вынесло на встречку. Произошло столкновение. Чёрную иномарку от удара отбросило в кювет, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и несколько карет скорой помощи. На месте инспекторы ДПС обратили внимание на длинный тормозной путь от покрышек Субару – около 50 метров. Вероятно, водитель авто двигался на большой скорости.
В салоне серой иномарки помимо водителя находились 7 пассажиров от 16 до 19 лет: один сидел рядом с водителем, трое – на заднем сиденье, трое – в багажнике. Как выяснили милиционеры, компания после отдыха в ночном клубе направлялась в город Бендеры.
Всех участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставили в Республиканскую клиническую больницу.
У водителя Субару закрытый перелом рёбер. Больше всего пострадали трое его пассажиров: 17-летняя жительница с. Парканы, у неё закрытый перелом позвоночника; 17-летний житель г. Бендеры, у него закрытый перелом ключицы со смещением; 19-летний парень из г. Бендеры, у него колото-рваная рана живота.
Пострадала и 38-летняя пассажирка Опеля. Её госпитализировали в отделение смешанных травм РКБ.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.