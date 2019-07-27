Сегодня прошло первое после летних каникул заседание Комитета по вопросам АПК и природным ресурсам. Парламентарии вместе с приглашенными обсуждали ряд вопросов, которые будут вынесены на обсуждение депутатов на ближайшие пленарные заседания Верховного Совета ПМР.
Комитет по вопросам АПК обсудил в рамках первого чтения обсудил изменения и дополнения в Закон ПМР «О безопасности дорожного движения» и Закон ПМР «Об основах охраны здоровья граждан» направлены на ограничение в управлении транспортными средствами тех, у кого есть медицинские противопоказания, закрепив порядок прекращения права на управление транспортным средством в связи с наличием у лица медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортным средством. И ввести в законодательное поле обмен необходимыми для этого данными между Министерством внутренних дел ПМР и Минздравом, сообщается на сайте ВС ПМР.
Помимо выявления медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами в ходе проведения обязательного медосвидетельствования основанием для прекращения действия права на управление может быть постановка обладателя водительских прав на учет в лечебно-профилактических учреждениях для лечения больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.
Комитет по вопросам АПК высказал ряд замечаний. Представители МВД готовы работать над ними в рамках подготовки ко второму чтению.