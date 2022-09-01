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15 сентября движение в районе стадиона «Зимбру» будет ограничено и "Манчестер Юнайтед" может сыграть с "Шерифом" сильнейшим составом

15 сентября движение в районе стадиона «Зимбру» будет ограничено и "Манчестер Юнайтед" может сыграть с "Шерифом" сильнейшим составом

Дорожное движение в районе стадиона «Зимбру» будет ограничено в четверг, когда будет сыгран матч между командой «Шериф» и английской командой «Манчестер Юнайтед».

Согласно распоряжению вице-мэра Кишинева Ильи Чебана, движение по бульвару Дачия, на участке между улицами Буребиста и Куза-Водэ, будет частично остановлено, а маршрут троллейбуса № 22 будет сокращен до бульвара Траяна.

Ограничительные меры будут действовать с 16:00 до 20:30 15 сентября. По просьбе организатора встречи, которым является Федерация футбола Молдовы (ФФМ), Генеральный инспекторат полиции и Генеральный инспекторат карабинеров окажут необходимое содействие для обеспечения общественного порядка и организуют движение транспорта, в том числе общественного, на указанном участке от бульвара Дачия обратно, путем разграничения полос движения техническими направляющими средствами.

ФФМ будет координировать матч с претурой сектора Ботаника и правоохранительными органами.

Также на указанном участке будут установлены защитные ограждения, пишет noi.md.

В связи с переносом целого тура английской Премьер-лиги из-за траура по Елизавете II, а также возможным переносом следующего матча "Манчестер Юнайтед" в чемпионате (полиция региона будет задействована на похоронах королевы, которые пройдут на следующий день), англичане могут выставить против "Шерифа" сильнейший состав, считает британская пресса, пишет moldfootball.com .

Тур в АПЛ уже был перенесен, а сегодня на консультациях с руководством полиции решится, сможет ли она обеспечить порядок на матче против "Лидса" 18 сентября. Если будет перенесен и этот матч, то у "Манчестер Юнайтед" будет необычайно облегченный календарь:

8.09 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
15.09 Шериф - Манчестер Юнайтед
2.10 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

Впрочем, приезд всех сильнейших снижает шансы болельщиков увидеть Криштиану Роналду в стартовом составе. В 7 матчах этого сезона португалец лишь дважды отыграл всю игру (С "Брентфордом" в чемпионате и "Реал Сосьедадом" в Лиге Европы), а в остальных выходил на замену, будучи игроком ротации. Впрочем, возможно по той же причине, наоборот, в игре с "Шерифом" Эрик тен Хаг даст сыграть 37-летней звезде весь матч.

7 матчей, 0 голов, 0 ассистов - статистика Криштиану Роналду в этом сезоне.
  • Вчера, 20:24
  • DTV
  • Просмотров: 41
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