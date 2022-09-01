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Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Кёрёши вступил в должность

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Кёрёши вступил в должность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш закрыл в понедельник 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) всемирной организации. Гутерриш поблагодарил председателя сессии Абдуллу Шахида за усилия и приверженность принципам данного института.

Генсекретарь отметил, что с нетерпением ждет работы с главой 77-й сессии, венгерским дипломатом Чабой Кёрёши. "Предстоящая сессия как никогда продолжит испытывать международную систему. Мы можем проложить путь к лучшему, более мирному будущему для всех людей", - сказал Гутерриш.

Представитель Венгрии Чаба Кёрёши принес присягу в качестве председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке во вторник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Кёрёши пообещал исполнять свои обязанности в наилучших интересах ООН, согласно Уставу организации и без "инструкций со стороны каких-либо внешних источников". Вслед за этим состоялась церемония смены флагов, в результате чего обязанности председателя перешли от представителя Мальдив Абдуллы Шахида Чаба Лёрёши.

Также, Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению переговоров.

"Я повторяю призыв, сделанный странами - членами Генеральной Ассамблеи, к немедленному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и возвращению к диалогу и дипломатии", - заявил он в понедельник журналистам.

Он добавил, что конфликт "должен быть прекращен".

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке 13 сентября, во вторник. Первые дни будут посвящены протокольным вопросам - утверждению повестки сессии, состава делегаций и порядка работы. 20 сентября откроется неделя высокого уровня, на которую съедутся главы стран, правительств и министры со всего мира.
  • Вчера, 20:43
  • DTV
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