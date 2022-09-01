На территории японской АЭС "Токай-2", расположенной в соседней с Токио префектуре Ибараки, произошло возгорание трансформатора. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Агентство по атомной и промышленной безопасности страны, сообщает ТАСС
Пожар начался в 07:50 по местному времени (01:50 мск). К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано. Специалисты изучают обстоятельства и причины произошедшего.
Как указали в Агентстве по атомной и промышленной безопасности Японии, угрозы утечки радиоактивных материалов нет.