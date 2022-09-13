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Армения и Азербайджан столкнулись боями на границе: Закавказье вновь воспламенилось

Армения и Азербайджан столкнулись боями на границе: Закавказье вновь воспламенилось

Позиционные бои идут на некоторых участках армяно-азербайджанской границы, сообщает 13 сентября Министерство обороны Армении, пишет Eadaily

«Вооружëнные силы Армении дают соразмерный ответ противнику, в полном объëме выполняют поставленные пред ними боевые задачи», — указали в военном ведомстве.

По положению на 08.00 (07.00 мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась.

«Противник продолжает в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара применять артиллерийские системы, миномëты, беспилотные летательные аппараты и крупнокалиберное стрелковое оружие, нанося удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре», — рассказали в Минобороны Армении.

Азербайджанские подразделения на отдельных направлениях границы предпринимают действия по позиционному продвижению вглубь армянской территории.

С обеих сторон есть погибшие и раненые, информация о их количестве уточняется.

Согласно версии Еревана, в полночь 13 сентября подразделения азербайджанских ВС начали интенсивный обстрел армянских позиций в разных направлениях Гегаркуникской и Сюникской областей республики- Сотк, Варденис, Джермук, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Удары с применением артиллерии и беспилотников наносились и по объектам гражданских инфраструктур.

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