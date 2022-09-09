Москва рассматривает введение виз для граждан Украины. Об этом сообщили в МИД РФ, передает агентство «РИА Новости».
6 сентября замглавы МИД Андрей Руденко рассказал, что российские власти обсуждают ответные шаги на решение Киева ввести визовый режим с Россией. При этом в министерстве уточнили, что украинцы могут продолжать въезжать на территорию РФ без ограничений до 1 января 2023 г. "Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве", — сообщил он.
1 июля Украина ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
При этом в украинском МИД уточнили, что даже наличие разрешающего въезд документа не гарантирует попадание в страну — окончательное решение принимают пограничники.
Безвизовый режим между Украиной и Россией может быть очень скоро отменен.
О том, что МИД РФ начал рассматривать возможность введения виз для граждан Украины, сообщил глава второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук, пишет bloknot.ru
Как пояснил дипломат, последние годы Украина ужесточала условия для въезда граждан России в республику. А после того, как президент Украины Владимир Зеленский ввел с 1 июля визовый режим для россиян, вопрос, можно сказать, встал ребром. Глава украинского государства объяснял процедуру тем, что она поможет усилить контроль на границе во время военной спецоперации России. Примечательно, что даже наличие визы не служит гарантией гражданину РФ, что он беспрепятственно попадет на Украину, обращают внимание «Известия».
Также Полищук отметил, что в конце декабря истекает срок соглашения России и Украины о безвизовых поездках, соответственно, придется принимать решение, как быть дальше. Окончательное решение еще не принято. «Вопрос в том, отвечать зеркально или нет», - подчеркнул Полищук.
Еще в 2017 году украинские политики порывались ввести визовый режим с Россией. Тогда директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев назвал это бессмысленным шагом. Между тем, представители Верховной рады уже подсчитывали барыши от визового сбора. Насчитали от 57 до 78 миллионов долларов (от 3,5 до 4,7 миллиарда рублей), но потом депутаты вынуждены были признать, что не смогут обеспечить полный контроль на границе.