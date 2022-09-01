Средневековая карта Британии с возможными свидетельствами существования Валийской Атлантиды Фото: Бодлианская библиотека Оксфордского университета
Историки из Оксфордского университета обнаружили, что на средневековой карте Британии могут находиться свидетельства существования легендарной Валлийской Атлантиды. Карта, возраст которой насчитывает 650 лет, хранится в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, пишет rtraveler.ru
На карте изображены два острова в заливе Кардиган в Уэльсе: они могли существовать в XIV веке, когда создавалась карта, и относятся к куда большему королевству.
Это королевство в валийской мифологии известно, как «Кантр'р Гваелод» — также его называют Валлийской Атлантидой. Мифы гласят, что эту землю поглотил океан. Упоминания королевства встречаются и в ряде литературных источников. В частности, британский монах Гильдас, живший в VI веке, в своей проповеди «О разорении и завоевании Британии» описывал, как люди, жившие рядом с заливом Кардиган, оказались между вторгшимися захватчиками и бушующим морем.
«Обычная» Атлантида в эпоху расцвета (карта из книги Уильяма Скотт-Эллиота «История Атлантиды», 1910 год) Фото: Wikipedia Commons
Античный писатель Птолемей (жил примерно в 100–170 годах нашей эры в римском Египте) указал координаты Британии в своей «Географии», которые предполагают, что береговая линия залива Кардиган находилась дальше на запад. Однако другие историки призывают быть осторожными с выводами оксфордских историков: не исключено, что острова, которые они отнесли к Валийской Атлантиде, оказались на карте по ошибке. На это, в частности, указывают неточности картографа, который не изобразил залив Кардиган.
Кроме того, острова у берегов Британии представлены в виде кругов и эллипсов непропорционального размера, произвольно распределенных по всему побережью. Поэтому чтобы точно установить, существовала ли в действительности Валийская Атлантида, понадобятся дополнительные исследования.