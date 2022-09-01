«Обычная» Атлантида в эпоху расцвета (карта из книги Уильяма Скотт-Эллиота «История Атлантиды», 1910 год) Фото: Wikipedia Commons

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