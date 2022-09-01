Итоги особого противопожарного режима, купального сезона 2022 года и план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду – эти и другие вопросы обсудили 13 сентября в ходе очередного заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Возглавил работу заместитель председателя Правительства Станислав Касап. В совещании приняли участие министр внутренних дел Виталий Нягу, его заместитель - начальник ГУпЧС Вадим Шмаленко, а также представители органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Начальник Управления пожарной охраны ГУпЧС МВД ПМР Валерий Бурыкин доложил об итогах особого противопожарного режима. До введения, с 1 июня по 20 июля 2022 года, подразделениями пожарной охраны осуществлено 359 выездов (в основном на тушение стерни, мусора и сухостоя). С начала введения, с 21 июля по 10 сентября этого же года, – 198 выездов на тушение пожаров. За это время проведено 37 рейдов, составлено 22 административных протокола.
В связи со снижением количества пожаров и изменением погодных условий (увеличением количества осадков, понижением температуры воздуха) на заседании ГКЧСиОПБ было принято решение с 14 сентября 2022 года прекратить действие особого противопожарного режима, установленного на всей территории Приднестровской Молдавской Республики.
Об итогах купального сезона доложил заместитель начальника Управления аварийно-спасательной службы ГУпЧС МВД ПМР Сергей Гонцов. С 1 июня на территории республики утонули шесть человек. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели подчёркивают, что все несчастные случаи произошли в местах, не установленных для купания. Спасены шесть человек, пять из них – за пределами санкционированных пляжей.
Для сравнения: в 2021 году в водоёмах республики утонул 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Благодаря профилактическим беседам, усилению мер безопасности и сознательности граждан в 2022-м количество утонувших снизилось в 3,5 раза.
Как отметил Сергей Гонцов, в период купального сезона ежедневно по республике заступали на службу на городские пляжи 64 спасателя. По поручению Президента ПМР было закуплено более 450 пар детских нарукавников для обеспечения безопасного купания в воде. Сотрудники ГУпЧС предоставляли их родителям несовершеннолетних на период отдыха у реки и лимана.
В ходе работы Государственная комиссия по ЧС также рассмотрела вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-23 года. Госадминистрациям было поручено принять все возможные меры по обновлению парка снегоуборочной техники специализированных дорожных и коммунальных организаций. А также проработать вопрос о привлечении техники сторонних хозяйствующих субъектов на договорной основе на случай необходимости оказания помощи в ликвидации последствий снежных заносов и гололёда.