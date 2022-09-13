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В Эстонии эксгумировали очередную могилу советских солдат и жертв нацизма

В Эстонии эксгумировали очередную могилу советских солдат и жертв нацизма

В парке Раади эстонского города Тарту вскрыли братское захоронение жертв нацизма и советских воинов, пишет err.ee.

Проведению эксгумации предшествовала заупокойная молитва — её согласились провести пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.

Бронзовая скульптура, возвышавшаяся над захоронением, будет перемещена в городской музей Тарту. Сегодня сотрудники Военного музея Эстонии приступили к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником, передает eadaily.com.

В парке Раади похоронены лица, которые содержались нацистами в местном концентрационном лагере и были приговорены к смертной казни, а также красноармейцы, павшие в боях в Тарту и его окрестностях.

Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище. На время эксгумационных работ полиция ввела в окрестностях ликвидируемого захоронения запрет на пребывание. Работы по извлечению останков продлятся до конца недели.

«Мы не знаем точно сколько здесь похоронено. Ориентировочно — 250 человек. Но статистика советского времени, как известно, не слишком точная. Поэтому, как только у нас будет какая-то ясность, останки будут перезахоронены на кладбище Тарту: учтиво, в традициях цивилизованных стран», — сказал мэр города Урмас Клаас.

Напомним, что подобные действия проводятся и в других эстонских населенных пунктах — где решили убрать с видных мест захоронения советских воинов.


  • Сегодня, 19:01
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