В парке Раади эстонского города Тарту вскрыли братское захоронение жертв нацизма и советских воинов, пишет err.ee.
Проведению эксгумации предшествовала заупокойная молитва — её согласились провести пробст Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии Антс Тооминг и священник Эстонской апостольской православной церкви Вадим Ребасе.
Бронзовая скульптура, возвышавшаяся над захоронением, будет перемещена в городской музей Тарту. Сегодня сотрудники Военного музея Эстонии приступили к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником, передает eadaily.com.
В парке Раади похоронены лица, которые содержались нацистами в местном концентрационном лагере и были приговорены к смертной казни, а также красноармейцы, павшие в боях в Тарту и его окрестностях.
Останки жертв войны будут перезахоронены на кладбище. На время эксгумационных работ полиция ввела в окрестностях ликвидируемого захоронения запрет на пребывание. Работы по извлечению останков продлятся до конца недели.
«Мы не знаем точно сколько здесь похоронено. Ориентировочно — 250 человек. Но статистика советского времени, как известно, не слишком точная. Поэтому, как только у нас будет какая-то ясность, останки будут перезахоронены на кладбище Тарту: учтиво, в традициях цивилизованных стран», — сказал мэр города Урмас Клаас.
Напомним, что подобные действия проводятся и в других эстонских населенных пунктах — где решили убрать с видных мест захоронения советских воинов.