Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден и введен в работу Порядок организации первичной медико-санитарной помощи детям.
Документ регулирует вопросы, связанные с организацией оказания первичной медико-санитарной помощи детям (медицинской педиатрической помощи) на территории республики – основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания.
Согласно нормативу, педиатрическая медицинская помощь может оказываться:
- вне медицинской организации – по месту вызова бригады скорой медицинской помощи, в транспортном средстве при медицинской эвакуации, а также фельдшером в медицинском кабинете организации образования;
- амбулаторно – в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, в том числе на дому при вызове медицинского работника;
- в дневном стационаре – в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения;
- стационарно – в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детей, а также первичную помощь – доврачебную медико-санитарную, врачебную медико-санитарную и специализированную медико-санитарную.
Первичная медико-санитарная помощь детям при детских болезнях в амбулаторных условиях (в том числе и на дому) оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, соответствующим средним медицинским персоналом.
При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи), медицинский персонал организаций образования направляют детей на консультации к врачам-специалистам.
Скорая медпомощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Она оказывается детям фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям оказывается врачами-педиатрами и врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию, которая оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара.
Плановая педиатрическая медицинская помощь оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка, не требующих экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.
Первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях оказывается в условиях детской поликлиники (отделения, кабинета), являющейся структурным подразделением медицинской организации для осуществления профилактической, консультативной, диагностической и лечебной помощи детям, не предусматривающей круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.