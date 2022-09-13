В статье издания The Guardian говорится, что привлекательные до недавнего времени на фоне растущих цен на бензин электромобили могут стать никому не нужными на фоне роста цен на энергоносители.
О том, что быстрорастущие расходы на энергоносители угрожают будущему электромобилей, предупредили руководители отрасли в Германии.
Значительное влияние на производство и продажу автомобилей оказывают сейчас рост цен на электроэнергию и увеличение стоимости сырья, а также хроническая нехватка запчастей и повсеместное сокращение доходов людей.
Если так будет происходить и дальше, есть опасения, что это приведёт к эффекту домино среди инвесторов, которые потеряют стимулы строить зарядные станции. А это сделает электромобили менее привлекательными для эксплуатации, поскольку они окажутся не практичными.
Отмечается, что владельцы электромобилей столкнулись с ростом стоимости зарядки своих авто как минимум на 10%. И сейчас ожидается дальнейший рост цен в связи с тем, что стоимость электроэнергии привязана к цене на газ, а он становится всё более дефицитным после того, как Москва прекратила его поставки в Германию. И, если ранее услуга зарядки электромобиля предоставлялась бесплатно посетителям дисконтных супермаркетов и мебельных магазинов, пока те ходят за покупками, теперь торговые предприятия вводят плату за эту услугу.
Автомобильный экономист Стефан Братцель считает, что такое развитие событий представляет собой непосредственную угрозу для отрасли.
«Если электромобили станут более дорогими в использовании, то всплеск электромобильности рискует рухнуть, поскольку вряд ли кто-то станет покупать электромобиль», — сказал он.
Эксперты, следящие за отраслью, считают, что нет быстрых путей отделения цены на электроэнергию от цены на газ. И предлагают, чтобы удержать на плаву строительство электромобилей, увеличить транспортный налог на дизельные и бензиновые автомобили.
Сейчас, как пишет The Guardian, электромобили уже освобождены от транспортного налога, им разрешено использовать автобусные полосы и парковочные места, недоступные для другого транспорта. mk.ru