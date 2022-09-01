Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, на официальном сайте президента Украины.
В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов, передает dw.com.
Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы.
По словам Ермака, проделанная его командой работа "не имеет прецедентов в новейшей истории, как не имеет прецедентов и акт полномасштабной агрессии ядерной державы и члена Совбеза ООН против суверенного европейского государства".
Суть гарантий для безопасности Украины
Проект договора упоминает, в частности, следующие гарантии:
В первую очередь, это способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого требуются многолетние и постоянные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО, указывают в Киеве. Во-вторых, речь идет о превентивных мерах военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, а также о мерах, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. В-третьих, предусматривается полноценный санкционный пакет против страны-агрессора. Возможны и дополнительные соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО, а также региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией.
Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в украинской конституции и является суверенным решением Киева. Кроме того, Украина стремится к членству в ЕС.
Как в свою очередь отметил Андерс Фог Расмуссен, принятие таких гарантий потребует преданности союзников Украине в течение десятилетий. "Принятие этих рекомендаций даст мощный сигнал Владимиру Путину", - уверен бывший генсек НАТО. Оно продемонстрирует, что "наша преданность Украине не пошатнется, что его война - бесполезна", добавил Фог Расмуссен.
Тем временем, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Телеграм-канале опубликованный Офисом президента Украины проект соглашения о гарантиях стран Запада безопасности Украине.
Документ вызвал возмущение Медведева и он отметил, что "киевская камарилья родила проект", которые по сути является "прологом к третьей мировой войне".
По мнению замглавы Совбеза РФ, Запад не станет давать никакие "гарантии" Украине, потому что это тоже самое, что применить к Украине статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне.
Медведев отметил, что это "истерическое воззвание" обращено "заклятым друзьям России" - "западным начальникам разных калибров". Он подчеркнул, что "если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень".
Он обратил внимание, что в этом случае исчезнут видимые границы конфликта и потенциальная предсказуемость сторон, а в процесс будут вовлекаться новые участники.
"И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах", - пишет Медведев, предрекая, что тогда люди на Западе "хапнут горя по полной программе" и у них "в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон".
Медведев при этом соглашается, что России тоже достанется. Он привел при этом строки из Апокалипсиса: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей".