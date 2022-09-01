Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам восьми месяцев 2022 года превысила десять процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на пятнадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже на девять процентов, а тарифы на услуги прибавили четыре процента, пишет newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-август 2022 года:
- на продовольственные товары – 114,98%; - на непродовольственные товары – 108,70%; - тарифы на услуги – 104,37%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 110,21%.
Августовская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована дефляция. Снижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило 0,14%.
За прошедший месяц подешевели продовольственные и непродовольственные товары, а тарифы на услуги, наоборот, повысились.
Общее снижение цен на непродовольственные товары в августе 2022 года составило почти полпроцента. Подешевели: топливо (бензин); спички; вычислительная техника. Подорожали: строительные материалы; моющие средства; ткани; бытовая химия; парфюмерия и галантерея.
Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дешевле на четверть процента. Подешевели: овощи и фрукты; масло растительное; рыба и морепродукты пищевые. Подорожали: яйца; сахар; водка и ликеро-водочные изделия; пиво; сыр; мясо и птица.
В среднем тарифы на услуги в августе повысились почти на полпроцента. Подорожали: жилищные услуги; услуги банков, связи и образования. Снизились цены на сжиженный газ.
Индексы потребительских цен за август 2022 года:
- на продовольственные товары – 99,78%; - на непродовольственные товары – 99,60%; - тарифы на услуги – 100,40%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,86%.