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Уровень инфляции в республике

Уровень инфляции в республике

Текущая годовая инфляция в Приднестровье по итогам восьми месяцев 2022 года превысила десять процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на пятнадцать процентов. Непродовольственные товары стали дороже на девять процентов, а тарифы на услуги прибавили четыре процента, пишет newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-август 2022 года:

- на продовольственные товары – 114,98%;
- на непродовольственные товары – 108,70%;
- тарифы на услуги – 104,37%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 110,21%.

Августовская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована дефляция. Снижение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило 0,14%.

За прошедший месяц подешевели продовольственные и непродовольственные товары, а тарифы на услуги, наоборот, повысились.

Общее снижение цен на непродовольственные товары в августе 2022 года составило почти полпроцента. Подешевели: топливо (бензин); спички; вычислительная техника. Подорожали: строительные материалы; моющие средства; ткани; бытовая химия; парфюмерия и галантерея.

Продовольствие за отчетный месяц в целом стало дешевле на четверть процента. Подешевели: овощи и фрукты; масло растительное; рыба и морепродукты пищевые. Подорожали: яйца; сахар; водка и ликеро-водочные изделия; пиво; сыр; мясо и птица.

В среднем тарифы на услуги в августе повысились почти на полпроцента. Подорожали: жилищные услуги; услуги банков, связи и образования. Снизились цены на сжиженный газ.

Индексы потребительских цен за август 2022 года:

- на продовольственные товары – 99,78%;
- на непродовольственные товары – 99,60%;
- тарифы на услуги – 100,40%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 99,86%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:14
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