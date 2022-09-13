Украинский металлургический завод, принадлежащий миллиардеру Ринату Ахметову, начал строить сборные землянки и отправлять их солдатам.
Капсулы могут выдерживать попадание 150-миллиметровых снарядов после погружения на глубину 1,5 метра (5 футов) под землю, сообщила компания ООО «Метинвест Холдинг» . Их можно использовать как укрытия во время атак, столовые или полевые бани, пишет bloomberg.com.
Хотя одно такое убежище стоит 5 450 долларов США, компания уже бесплатно доставила 10 из них на передовую и рассчитывает производить по 20 единиц каждый месяц. Готовое изделие может поставляться по частям весом 50 кг (110 фунтов) каждая и собираться после доставки, что позволяет осуществлять транспортировку небольшой бригадой людей.
Агрегаты производятся на заводе Метинвеста в Запорожье, городе на юго-востоке Украины.