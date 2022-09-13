Dnestr.TV

 
0

Bloomberg: cамый богатый человек Украины начал делать переносные убежища

Bloomberg: cамый богатый человек Украины начал делать переносные убежища

Украинский металлургический завод, принадлежащий миллиардеру Ринату Ахметову, начал строить сборные землянки и отправлять их солдатам.

Капсулы могут выдерживать попадание 150-миллиметровых снарядов после погружения на глубину 1,5 метра (5 футов) под землю, сообщила компания ООО «Метинвест Холдинг» . Их можно использовать как укрытия во время атак, столовые или полевые бани, пишет bloomberg.com.

Хотя одно такое убежище стоит 5 450 долларов США, компания уже бесплатно доставила 10 из них на передовую и рассчитывает производить по 20 единиц каждый месяц. Готовое изделие может поставляться по частям весом 50 кг (110 фунтов) каждая и собираться после доставки, что позволяет осуществлять транспортировку небольшой бригадой людей.

Агрегаты производятся на заводе Метинвеста в Запорожье, городе на юго-востоке Украины.
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бессмертный» экспериментатор
  • No comment: Поздравления от Роты Почетного Караула и вы ...
  • Программа мероприятий к 32-летию образования Приднестро ...
  • Эстонцы обнаружили на выставке «Армия-2022» в Москве бр ...
  • No comment: Здравствуй школа!
  • С Днём Рождения, Республика!
  • 21 августа в Тирасполе пройдет крестный ход
  • Следственный комитет ПМР: Вынесен приговор представител ...
  • Развеяны два главных мифа о зарядке смартфонов
  • "Киевские кондитеры ничего не знают о нацизме"и прода ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна