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11 октября в Дубоссарах стартует районный турнир «Кожаный мяч»

11 октября в Дубоссарах стартует районный турнир «Кожаный мяч»

Торжественное открытие спортивного сезона состоится на городском стадионе. В этом сезоне за победу будут бороться 38 команд школьников. Игры будут проходить в нескольких возрастных группах.

Первыми начнут играть команды девочек и мальчиков 5-6 классов, сообщается на сайте Госадминистрации Дубоссар.

Сейчас уже идет подготовка команд к матчевым встречам. Победители районного тура представят Дубоссары на уровне республики.

Напомним, что в прошлом сезоне в финале среди команд девушек 9-11 классов команда школы села Цыбулевка заняла третье место.

Турнир «Кожаный мяч» проходит в республике уже на протяжении нескольких лет, турнир был возобновлен по инициативе Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.
  • Сегодня, 09:27
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