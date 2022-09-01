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11 октября в Дубоссарах стартует районный турнир «Кожаный мяч»
Торжественное открытие спортивного сезона состоится на городском стадионе. В этом сезоне за победу будут бороться 38 команд школьников. Игры будут проходить в нескольких возрастных группах.
Первыми начнут играть команды девочек и мальчиков 5-6 классов, сообщается на сайте Госадминистрации Дубоссар.
Сейчас уже идет подготовка команд к матчевым встречам. Победители районного тура представят Дубоссары на уровне республики.
Напомним, что в прошлом сезоне в финале среди команд девушек 9-11 классов команда школы села Цыбулевка заняла третье место.
Турнир «Кожаный мяч» проходит в республике уже на протяжении нескольких лет, турнир был возобновлен по инициативе Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.
- Сегодня, 09:27
- DTV
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