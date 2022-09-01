Правительство Молдовы на ближайшем заседании рассмотрит проект поправок в Правила дорожного движения, согласно которым электросамокаты будут признаны транспортным средством, для которого будут действовать те же правила, что и для велосипедов. В то же время самокаты мощностью более 500 Вт перейдут в категорию мопедов, и для езды на них водителям нужно будет получить права категории АМ, передает bloknot-moldova.ru.
Согласно предложенным поправкам, электросамокат – это индивидуальное транспортное средство с одним, двумя или тремя колесами, с рулем или без, не оборудованный сиденьем, оснащенный двигателем с непрерывной номинальной мощностью не более 500 Вт.
В документе также указано, что самокаты и велосипеды должны будут ездить по велодорожкам. В случае, если их нет, то езда на них разрешается по проезжей части на расстоянии не более 1 метра от бордюра. По тротуарам могут ездить лишь дети и подростки до 16 лет.
Электросамокатам, у которых максимальная скорость 50 км/ч, будет запрещено ездить по национальным дорогам. А водителям электросамокатов, также как и водителям других транспортных средств, запрещено пользоваться наушниками и мобильными телефонами во время езды.
Водители самокатов и велосипедов, которые передвигается по участкам дорог с ограничением скорости выше 50 км/ч, обязаны носить защитный шлем во время езды. Ношение светоотражающих жилетов обязательно только ночью и во время тумана.
Что касается обгона велосипедистов и водителей электросамокатов, то автомобиль должен на треть или наполовину пересечь прерывистую линию. Если на дороге сплошная линия, то автомобиль должен ехать за велосипедистом до начала прерывистой линии.
Вождение велосипеда, самоката или мопедом в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков и других противопоказанных веществ строго запрещено!!!
Отметим, что велосипеды, самокаты и электрические скутеры должны быть оборудованы световым и звуковым сигналом. При этом габаритные размеры электросамоката не должны превышать в длину 2 м, в ширину – 0,7 м, а в высоту – 1,4 м, а вес быть не более 55 кг.
- Основная цель проекта – совершенствование нормативного акта благодаря повышению его практической эффективности и устранения пробелов. Так, цели европейских стратегий должны отражаться в европейской политике в области транспорта, которая должна обеспечивать устойчивую мобильность для всех граждан, устранение выбросов вредных веществ в воздух и максимальное использование технического прогресса, - говорится в информативной записке, сообщает yellowpages.
Данный проект продвигает политику снижения скорости до 30 км/ч на территориях с повышенным потоком незащищенных участников дорожного движения – детей от 5 до 14 лет и молодежи от 14 до 29 лет. Речь идет о территориях, прилегающих к учебным заведениям, больницам, паркам, историческим центрам и т.д.
Другой его целью является снижение процента смертельных случаев и серьезных травм в ДТП и улучшение дорожной инфраструктуры. Инициатива также направлена на просвещение участников дорожного движения и на утверждение правил, которые заставят водителей больше внимания уделять парковке в населенных пунктах и ответственному вождению.
В документе также указано, что на реализацию проекта не потребуется выделения дополнительных финансовых средств.