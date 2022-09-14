Спецслужбами Приднестровья задержан военнослужащий, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщил телеграм-канал «Первый Приднестровский/ТВ ПМР».
По версии следствия, через социальную сеть он передал за вознаграждение британской журналистке информацию разведывательного характера о приднестровской армии и Оперативной группе российских войск (ОГРВ) в ПМР.
Следствие установило, что под видом журналистки с военным общались сотрудники зарубежных спецслужб, которые собирали данные о воинских частях, личном составе и оснащенности вооруженных сил. За свои «услуги» он получил $ 500.
С условной «журналисткой» военный познакомился в соцсетях, где она ему предложила легкий заработок. Оперативники выяснили, что за аккаунтом скрывается специально обученный человек, а возможно, несколько. Их задача — налаживать контакт с военнослужащими вооруженных сил ПМР и ОГРВ, добиваться сотрудничества за вознаграждение от $ 200 до $ 600.
Это не первый случай вербовки и, похоже, задержанный — не единственный, кто согласился на конфиденциальное сотрудничество. В подписках аккаунта есть и другие молодые люди в военной форме. Многие — из Приднестровья.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», которая предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.