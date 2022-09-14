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В Европарламенте предложили распространить визовые ограничения на белорусов

В Европарламенте предложили распространить визовые ограничения на белорусов

В Европарламент внесено предложение верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и министру иностранных дел председательствующей в ЕС Чехии Яну Липавскому ввести запрет на выдачу въездных виз военнослужащим из России и Белоруссии. Об этом рассказал евродепутат от Эстонии Урмас Паэт.

По его словам, российским туристам «следует ввести во всем Европейском союзе запрет на выдачу туристических виз». При этом он отметил, что запрет на выдачу въездных виз должен затронуть всех военнослужащих и чиновников правительств России и Белоруссии, а также членов их семей.

Напомним, Россия и Белоруссия находятся под жестким санкционным давлением со стороны стран Запада. 12 сентября был отменен упрощенный визовый режим между Россией и ЕС.
eadaily.com

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