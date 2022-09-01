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В Приднестровье стоимость продовольственных товаров за январь-август 2022 года повысилась на 15%

В Приднестровье стоимость продовольственных товаров за январь-август 2022 года повысилась на 15%

Стоимость продовольственных товаров за январь-август 2022 года в Приднестровье выросла на пятнадцать процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике понизились на четверть процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 сентября 2022 года, сообщает newspmr.com.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.21 руб.
Говядина бескостная – 90.23 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 84.69 руб.
Свинина бескостная – 85.14 руб.
Фарш мясной – 61.68 руб.
Пельмени – 48.98 руб.
Печень говяжья – 93.81 руб.
Куры потрошеные – 40.47 руб.
Окорочка куриные – 47.10 руб.
Сало – 67.36 руб.
Колбаса вареная – 102.30 руб.
Сосиски – 80.88 руб.
Сардельки – 77.83 руб.
Колбаса полукопченая – 130.93 руб.
Мясокопчености, кг – 153.78 руб.
Колбаса сырокопченая – 258.10 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Карп свежий – 67.08 руб.
Карась свежий – 47.52 руб.
Толстолобик свежий – 34.81 руб.
Салака – 25.91 руб.
Хек – 58.94 руб.
Скумбрия – 66.03 руб.
Сельдь замороженная – 43.80 руб.
Сельдь соленая – 48.13 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):

Масло сливочное фасованное, 200 г – 33.26 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 18.23 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 44.50 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.77 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 13.31 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.98 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 14.48 руб.
Кефир, 0,5 л – 7.35 руб.
Ряженка, 0,5 л – 9.73 руб.
Сметана, кг – 48.77 руб.
Сметана на рынке, кг – 52.84 руб.
Творог, кг – 62.25 руб.
Творог на рынке, кг – 60.43 руб.
Сыр твердый, кг – 140.91 руб.
Брынза на рынке, кг – 90.90 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.56 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.74 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):

Мука пшеничная – 13.41 руб.
Рис шлифованный, кг – 28.38 руб.
Крупа манная, кг – 17.67 руб.
Крупа гречневая, кг – 36.41 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10.44 руб.
Крупа кукурузная, кг – 17.75 руб.
Крупа ячневая, кг – 9.54 руб.
Крупа перловая, кг – 11.25 руб.
Овсяные хлопья, кг – 32.50 руб.
Горох, кг – 14.78 руб.
Фасоль, кг – 33.08 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 31.81 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 27.72 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):

Картофель урожая текущего года, кг – 7.69 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 9.42 руб.
Лук репчатый, кг – 9.86 руб.
Свёкла столовая, кг – 7.83 руб.
Морковь, кг – 9.18 руб.
Чеснок, кг – 45.24 руб.
Огурцы свежие, кг – 11.67 руб.
Помидоры свежие, кг – 7.72 руб.
Кабачки, кг – 7.77 руб.
Баклажаны, кг – 8.14 руб.
Перец сладкий, кг – 7.52 руб.
Яблоки, кг – 8.74 руб.
Апельсины, кг – 26.26 руб.
Лимоны, кг – 45.68 руб.
Бананы, кг – 25.86 руб.
Сливы сушёные, кг – 51.88 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.88 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):

Томат-паста, кг – 51.74 руб.
Сок томатный, л – 20.84 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.76 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 21.20 руб.
Соки фруктовые, л – 21.87 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 30.66 руб.
Сахар-песок, кг – 19.58 руб.
Шоколад, 100 г – 22.33 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 84.87 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 8.56 руб.
Соль пищевая, кг – 10.69 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 29.20 руб.
Лист лавровый, 100 г – 32.53 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 68.18 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 47.23 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 21.43 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25.51 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в августе 2022 года подешевели на 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 14,98%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 12:20
  • DTV
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