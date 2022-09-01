Стоимость продовольственных товаров за январь-август 2022 года в Приднестровье выросла на пятнадцать процентов. При этом, цены на продукты питания за последний месяц отчетного периода в среднем по республике понизились на четверть процента. Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 сентября 2022 года, сообщает newspmr.com.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.21 руб. Говядина бескостная – 90.23 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 84.69 руб. Свинина бескостная – 85.14 руб. Фарш мясной – 61.68 руб. Пельмени – 48.98 руб. Печень говяжья – 93.81 руб. Куры потрошеные – 40.47 руб. Окорочка куриные – 47.10 руб. Сало – 67.36 руб. Колбаса вареная – 102.30 руб. Сосиски – 80.88 руб. Сардельки – 77.83 руб. Колбаса полукопченая – 130.93 руб. Мясокопчености, кг – 153.78 руб. Колбаса сырокопченая – 258.10 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 67.08 руб. Карась свежий – 47.52 руб. Толстолобик свежий – 34.81 руб. Салака – 25.91 руб. Хек – 58.94 руб. Скумбрия – 66.03 руб. Сельдь замороженная – 43.80 руб. Сельдь соленая – 48.13 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 33.26 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 18.23 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 44.50 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.77 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 13.31 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.98 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 14.48 руб. Кефир, 0,5 л – 7.35 руб. Ряженка, 0,5 л – 9.73 руб. Сметана, кг – 48.77 руб. Сметана на рынке, кг – 52.84 руб. Творог, кг – 62.25 руб. Творог на рынке, кг – 60.43 руб. Сыр твердый, кг – 140.91 руб. Брынза на рынке, кг – 90.90 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.56 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.74 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 13.41 руб. Рис шлифованный, кг – 28.38 руб. Крупа манная, кг – 17.67 руб. Крупа гречневая, кг – 36.41 руб. Крупа пшеничная, кг – 10.44 руб. Крупа кукурузная, кг – 17.75 руб. Крупа ячневая, кг – 9.54 руб. Крупа перловая, кг – 11.25 руб. Овсяные хлопья, кг – 32.50 руб. Горох, кг – 14.78 руб. Фасоль, кг – 33.08 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 31.81 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 27.72 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 7.69 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 9.42 руб. Лук репчатый, кг – 9.86 руб. Свёкла столовая, кг – 7.83 руб. Морковь, кг – 9.18 руб. Чеснок, кг – 45.24 руб. Огурцы свежие, кг – 11.67 руб. Помидоры свежие, кг – 7.72 руб. Кабачки, кг – 7.77 руб. Баклажаны, кг – 8.14 руб. Перец сладкий, кг – 7.52 руб. Яблоки, кг – 8.74 руб. Апельсины, кг – 26.26 руб. Лимоны, кг – 45.68 руб. Бананы, кг – 25.86 руб. Сливы сушёные, кг – 51.88 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.88 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 51.74 руб. Сок томатный, л – 20.84 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.76 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 21.20 руб. Соки фруктовые, л – 21.87 руб. Яйца куриные, 10 шт – 30.66 руб. Сахар-песок, кг – 19.58 руб. Шоколад, 100 г – 22.33 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 84.87 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 8.56 руб. Соль пищевая, кг – 10.69 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 29.20 руб. Лист лавровый, 100 г – 32.53 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 68.18 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 47.23 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 21.43 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 25.51 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в августе 2022 года подешевели на 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 14,98%.