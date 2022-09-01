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На молдавских сайтах объявлений мошенники продают недействительные билеты на матч "Шериф" - "Манчестер Юнайтед"

На молдавских сайтах объявлений мошенники продают недействительные билеты на матч "Шериф" - "Манчестер Юнайтед"

Федерация футбола Молдовы предупреждает граждан не приобретать билеты на матч «Шериф» – «Манчестер Юнайтед» на неавторизованных сайтах. ФФМ подчеркивает, что такие билеты недействительны, сообщает noi.md.

«Купив такой билет, ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ доступ на стадион и потеряете свои деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, сообщаем вам, что:

Доступ на матч будет осуществляться только на основании предъявления ОРИГИНАЛА документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, водительское удостоверение или свидетельство о рождении для несовершеннолетних). Копии или фотографии документов не принимаются.

Каждый билет уникален и содержит такую информацию, как имя/фамилия или IDNP владельца билета. Эти данные должны совпадать с данными в документе, удостоверяющем личность, иначе у вас не будет доступа на стадион.

Продажа билетов другим лицам считается мошенничеством и может быть расследовано в соответствии с действующим законодательством.

Если вы видели рекламу, сообщение или пост о продаже билетов на матч «Шериф» — «Манчестер Юнайтед», пожалуйста, свяжитесь с нами, написав сообщение в Facebook или Instagram», — сообщает Федерация футбола Молдовы.

Матч состоится 15 сентября, начало в 19:45. В связи с этим с 16:00 движение транспорта по ул. Дачия будет ограничено.

Первый матч Лиги Европы «Шериф» провел на Кипре. Команда из Тирасполя обыграла «Омонию» со счетом 0:3, первый гол был забит на второй минуте игры.
  • Сегодня, 12:29
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