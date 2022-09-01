Приднестровских старшеклассников приглашают к участию в Международной олимпиаде молодежи. Это крупнейший проект Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия).
Участники Олимпиады получат возможность претендовать на стипендии и гранты, позволяющие снизить стоимость обучения. Результаты Олимпиады действительны в течение 2 лет: победители и призеры Олимпиады, поступающие в бакалавриат НИУ ВШЭ в 2023 и 2024 году, смогут претендовать на полную государственную стипендию Правительства РФ (квоту) на обучение по образовательным программам бакалавриата/специалитета ВШЭ при соблюдении условий подачи заявки.
К участию приглашаются иностранные граждане и лица без гражданства – учащиеся 10-11 классов (11-12 классов с 12-летней программой обучения) школ, гимназий, лицеев и колледжей.
Для участия в Международной олимпиаде молодежи-2023 необходимо пройти онлайн-регистрацию до 30 сентября 2022 года. Для подачи заявки, кроме заполнения регистрационной формы, необходимо подготовить мотивационное письмо.
Участие в Олимпиаде бесплатное. Олимпиадные состязания пройдут с 20 по 30 октября 2022 года. Результаты будут опубликованы на сайте Олимпиады до 24 декабря 2021 года.
Олимпиада проводится в очном (офлайн) и дистанционном (онлайн) форматах.
Олимпиада проводится по 16 предметным направлениям на русском языке: Биология, Востоковедение, Дизайн, Журналистика, Иностранные языки и межкультурная коммуникация, Информационные технологии, История, Математика, Медиакоммуникации, Международные отношения, Мировая литература, Право, Психология, Реклама и связи с общественностью, Социальные науки, Философия и логика.
Кроме того, Россотрудничество и Московский физико-технический институт также приглашают принять участие приднестровских учащихся 9-11-х классов в международной олимпиаде «Phystech.International» 2022 по математике и физике. Со всеми подробностями Вы можете ознакомиться здесь.