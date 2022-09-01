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За 25 лет Молдова 568 раз была осуждена в ЕСПЧ

За 25 лет Молдова 568 раз была осуждена в ЕСПЧ

Республика Молдова 568 раз была осуждена в Европейском суде по правам человека. Статистику за 25 лет представил Центр правовых ресурсов Молдовы.

В большинстве случаев речь идет о нарушении права истцов на справедливое судебное разбирательство. Согласно отчету, мировые судьи установили 730 нарушений Европейской конвенции о правах человека, передает publika.md

Почти треть из них связаны с правом на справедливое судебное разбирательство. В 171 случае было подтверждено применение пыток в отношении заявителей. На третьем месте в списке - пренебрежение свободой и безопасностью, выявлено 106 подобных злоупотреблений.

Нередко в решениях ЕСПЧ молдавское правительство осуждали за нарушение права людей на эффективное обжалование решения или неуважение их права на частную и семейную жизнь. Что касается соблюдения права на свободу выражения мнений, судьи признали молдавские власти виновными в 21 случае.

Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский говорит, что в Молдове право на справедливое судебное разбирательство грубо нарушается на всех трех уровнях судебной системы: в суде первой инстанции, апелляционном суде и ВСП.

"Они задуманы таким образом, что если на первой ступени нарушается какое-либо право, то на второй или третьей есть возможность это исправить. Однако у нас сложилась ситуация, при которой рука руку моет. Первая инстанция нарушает, вторая сохраняет эти нарушения, и третья также поддерживает эти нарушения", - отмечает юрист.

Есть и проблемы в том, что касается уважения права на свободу, - говорит Станислав Павловский. По словам экс-судьи ЕСПЧ, неоднократно Молдову осуждали за незаконное задержание или арест.

Представитель правительства в Европейском суде по правам человека, Думитру Обадэ, сказал нам, что молдавские власти делают все возможное, чтобы прийти к соглашению с истцом до того как ЕСПЧ вынесет решение.

Таким образом, по словам представителя правительства, половина жалоб, поданных в ЕСПЧ против Молдовы, решается на внутреннем уровне. Журналисты попытались выяснить, сколько правительство уже выплатило истцам, но Думитру Обадэ пообещал предоставить эту информацию позже.
publika.md
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