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В Риге запретили петь «Катюшу»

В Риге запретили петь «Катюшу»

Руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления Том Садовскис в ответ на запрос ветеранов о возможности собраться за общим столом и отметить День освобождения Риги от немецких фашистов, ответил, что публично использовать символы тоталитарных режимов нельзя.

Власти Риги запретили публичное исполнение песни «Катюша», попавшей в число «советских тоталитарных символов», пишет eadaily.com ссылаясь на портал bb.lv.

Данный факт выяснился после того, как в редакцию портала обратились несколько русских пенсионеров, попросивших узнать, можно ли им будет как-то отметить приближающийся день освобождения Риги.

«Приближается 13 октября — День освобождения Риги от фашистов. Этот день мы, группа пенсионеров, всегда отмечали особо — собирались за столом, пели, общались. А в нынешнем году в свете всех изменений и ужесточений уже и сомневаемся, не объявлен ли День освобождения Риги от фашистов днем вне закона? Некоторые из нашей группы имеют российское гражданство — соответственно, боятся депортации, да и другим попасть в черные списки не хочется. Сообщите, пожалуйста, можно ли в своем кругу в частном порядке отмечать такие праздники, как 13 октября, 9 мая, или за это предусмотрены какие-то штрафные санкции?», — попросили пенсионеры.

На это руководитель отдела общественных связей полиции самоуправления Том Садовскис ответил:

«Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, — такие, например, как „Катюша“ и т. д». Также, как он напомнил, запрещено выставлять в общественном месте флаги и символику СССР, советскую военную форму и георгиевские ленты.

«То, что в качестве примера песни, прославляющей тоталитаризм, оказалась приведена „Катюша“, наводит на весьма тревожные мысли. Может, Министерству культуры стоит срочно заняться сортировкой советского песенного наследия: указать, какие песни прославляют тоталитаризм (и, соответственно, не подлежит исполнению в публичных местах), а какие петь можно без риска получить административное наказание. Понятно, что работа эта непростая, можно сказать, глобальная», — отмечают в bb.lv.

Нарушителей будут штрафовать на 350-2900 евро.

Ранее политолог Александр Носович допустил, что русофобия в Латвии будет только усиливаться. Поскольку власти республики уже позволяют себе высказываться о нелояльном населении, можно ждать этнических чисток.

В беседе с изданием «Украина.ру» Носович спрогнозировал, что не только эстонский, но и латвийский поток русофобии может стать причиной проведения этнических чисток, направленных против русских в Прибалтике.

Как заметил эксперт, в Латвии уже на уровне президента начинают проскальзывать заявления по поводу того, что «нелояльное население», а именно русских, симпатизирующих России, необходимо изолировать от остального общества.

Носович не исключает, что подобные заявления могут привести к тому, что руководство Латвии примет решение о создании концлагерей для русских в стране или начнет принудительно депортировать их обратно в Россию «в товарных вагонах».
  • Сегодня, 21:40
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