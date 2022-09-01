Правительство ПМР выступило с законодательной инициативой расширить перечень получателей государственных субсидий на льготные кредиты, которые будут использованы для обновления основных фондов, за счёт негосударственных (общественных, частных) организаций образования, сообщает novostipmr
На пленарном заседании Верховный Совет в первом чтении принял изменения в законы «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики» и «О республиканском бюджете на 2022 год». В Приднестровье в течение нескольких лет существует Фонд капитальных вложений, из которого финансируется ремонт социально значимых объектов и приобретается для них современное оборудование, включая и учебные заведения. Речь идёт о государственных организациях образования. Но в республике есть и три частных – общества с ограниченной ответственностью «Инверсия», «Детский образовательный центр «Знайка» и «Бэби лэнд». «В соответствии с поступившими обращениями данное направление деятельности обладает значительным потенциалом развития путем реализации в том числе и инвестиционных проектов, совершенствования материально-технической базы», - говорится в пояснительной записке к законопроектам.
Рассчитывать на финансирование из ФКВ негосударственные организации образования не могут, но в республике существует система льготного кредитования, при которой часть процентной ставки банкам погашает государство. В настоящее время льготные кредиты, предусматривающие государственное субсидирование, выдаются промышленным, строительным (включая и выполняющим монтаж оборудования), сельскохозяйственным предприятиям, туристическим фирмам и крестьянско-фермерским хозяйствам.
Общая сумма, которая запланирована на погашение негосударственными образовательными учреждениями части процентной ставки по льготным кредитам, направленным на инвестиционные цели, - 135 тысяч приднестровских рублей.